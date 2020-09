Weingarten setzt ein Zeichen für Demokratie

Mit den „Weingartener Tagen der Demokratie“ von Donnerstag, 8. Oktober, bis Donnerstag, 22. Oktober, setzt die Stadt Weingarten bereits zum dritten Mal ein sichtbares Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Toleranz in der Stadt. Ob Konzert, Exkursion, Filmvorführung oder Podiumsdiskussion - das Programm hält eine große Bandbreite an vielseitigen Aktionen und Veranstaltungen lokaler Akteure bereit, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weingarten.

„Täglich können wir aktuell in der lokalen und internationalen Berichterstattung miterleben, dass sich Demokratie nicht von selbst erhält, sondern auf einer aktiven und lebendigen Gesellschaft gründet“, so Sabine Weisel, Abteilungsleiterin für die Bereiche Kommunikation, Bürgerschaftliches Engagement und Integration in Weingarten. In ihrer Abteilung ist das Federführende Amt des Bundesprogramms Demokratie Leben! angesiedelt, über das die Tage der Demokratie auch in diesem Jahr finanziert werden. Gemeinsam mit einem kleinen Team aus städtischen Mitarbeitern und der im Programm angesiedelten Koordinierungs- und Fachstelle wird seit Monaten das Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt, für das in diesem Jahr auch wieder lokale Partner und Akteure wie die Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, das Kulturzentrum Linse, die Volkshochschule (VHS) Weingarten oder die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit gewonnen werden konnten.

Den Auftakt der diesjährigen Demokratie-Tage bildet eine Veranstaltung am Donnerstag, 8.Oktober, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus zur neuen digitalen Ehrenamtsplattform, die als Idee aus einer Bürgerwerkstatt zum Thema „Digitalisierung“ im vergangenen Jahr geboren wurde.

In der Aula der Pädagogischen Hochschule Weingarten spielt zum Jahrestag des Anschlags auf die Synagoge in Halle am Freitag, 9. Oktober, das Trio Kleznova ab 19.30 Uhr jüdische Klezmermusik. Um einen furchtlosen Mann, der seine aufrechte Haltung auch im Angesicht des Terrors und des Todes nicht verlor, geht es in der szenischen Lesung „Der Pastor bleibt Pastor“ zum Gedenken an Dietrich Bonhoeffer am Sonntag, 11. Oktober, ab 18 Uhr im der evangelischen Stadtkirche.

Eine Kombination aus Vortrag und Filmvorführung wird ab Dienstag, 13. Oktober, im Kulturzentrum Linse gleich dreimal zum Besten gegeben. Zunächst gibt es einen Impuls der Initiative „Reclaim your Streets“ und im Anschluss wird der Film „Elser“ gezeigt. Ein Vortrag von Wolf-Ulrich Strittmatter am Donnerstag, 15. Oktober, beleuchtet das Versagen der deutschen Nachkriegsjustiz bei der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Im Anschluss folgt die Filmvorführung „Der Staat gegen Fritz Bauer“. Am Samstag, 17. Oktober, ist dann der Allgäuer Filmemacher Leo Hiemer zu Gast in der Linse – zunächst als Teilnehmer einer Podiumsdiskussion mit dem Kabarettisten Mike Joerg und Uwe Hertrampf vom Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben und dem Studentenwerk Weiße Rose und schließlich als Gast bei der Filmvorführung seines Films „Leni ... muss fort“, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Der Eintritt für die Filmvorführungen beträgt jeweils fünf Euro.

Was die Stadtgesellschaft aus dem NSU-Prozess, Kassel, Hanau und dem Nordkreuz-Komplex lernen kann, ist Schwerpunkt einer Podiumsdiskussion mit dem Innenpolitiker Benjamin Strasser, die am Montag, 19. Oktober, im Tagungshaus der Akademie Weingarten stattfindet.

Eine Exkursion der VHS Weingarten in Kooperation mit dem Denkstättenkuratorium NS-Dokumentation Oberschwaben und dem Studentenwerk Weiße Rose bildet den Abschluss der diesjährigen Demokratietage. Die Teilnehmer besuchen am Donnerstag, 22. Oktober, zum KZ-Friedhof in Birnau sowie den Goldbacher Stollen. Auch hier ist ein kleiner Unkostenbeitrag von jeweils zeh Euro pro Person zu entrichten.

Auch für die Kinder gibt es in diesem Jahr wieder einen gesonderten Programmpunkt. Die Tüftelei im Garten des Integrationszentrums öffnet ihre Pforten und lädt Kinder ab acht Jahren zu einem kreativen „Gedanken-Steine“-Projekt ein. Die Gestaltung ausgesuchter Steine findet an diesem Nachmittag in zwei Kreativ-Gruppen mit Acrylfarbstiften statt.