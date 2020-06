Weingarten sammelt Radkilometer

Weingarten nimmt vom 27. Juni bis 17. Juli zum zweiten Mal an der internationalen Fahrradkampagne „Stadtradeln“ teil. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Innerhalb von drei Wochen sollen so viele Fahrradkilometer wie möglich gesammelt und so ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden, heißt es in der Mitteilung.

Ab dem 27. Juni heißt es in Weingarten für drei Wochen: Radeln, was das Zeug hält. Egal, ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen oder beim Ausflug ins Grüne – jeder geradelte Kilometer setze ein Zeichen für eine fahrradfreundliche Mobilitätskultur. Von der Schulklasse über den Verein, vom Unternehmen über die Familie bis zur Einzelperson: jeder, der in Weingarten wohnt, arbeitet oder eine (Hoch-)Schule besucht, könne ein Team bilden und mit anderen Teilnehmenden um die Wette radeln.

Auf der Internetseite www.stadtradeln.de/weingarten können sich alle Interessierten registrieren, einem Team beitreten oder ein eigenes Team gründen. Zugelassen sind alle Fahrräder, die im Sinne der Straßenverkehrsordnung als solche gelten. Dazu gehören auch Pedelecs mit bis zu 250 Watt.

Im Kampagnenzeitraum wird jeder gefahrene Kilometer online unter www.stadtradeln.de/weingarten eingetragen beziehungsweise direkt über die kostenlose Stadtradeln-App getrackt. Radelnde ohne Internetzugang können bei der Stadtverwaltung Weingarten wöchentlich die gefahrenen Kilometer per Erfassungsbogen melden. Die Bögen liegen in der Infothek (Erdgeschoss Rathaus) und im Büro des Stadtmarketings (Kirchstraße 18) aus. Sie können dort auch ausgefüllt zurückgegeben werden.

Das Klima-Bündnis prämiert am Ende in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den meisten Radkilometern. Auch in Weingarten sollen die besten Teams und Teilnehmer geehrt werden. Die Kommunen- und Teamergebnisse werden am Ende der Kampagne unter www.stadtradeln.de/ergebnisse veröffentlicht. Bei der Premiere des Stadtradelns 2019 hatte Weingarten landkreisweit den zweiten Platz belegt.