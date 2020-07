Weingarten will dem immer größer werdenden Bedarf an Kitaplätzen gerecht werden. Doch das Konzept 2030 ist an der unteren Kante genäht und birgt Risiken.

plus Mit Schwäbische Plus weiterlesen Dieser Inhalt steht exklusiv für unsere Plus-Abonnenten zur Verfügung. So erhalten Sie unbegrenzten Zugriff zu allen Inhalten: Jetzt für 0,99 € testen Sie sind bereits Plus-Abonnent?

Hier einloggen