Weingarten nun auch optisch Hochschulstadt

Bereits seit Beginn des Jahres darf die Stadt Weingarten die Zusatzbezeichnung „Hochschulstadt“ tragen. Nun ist das auch im Stadtbild sichtbar. Genauer gesagt: An den Ortseingängen. So sind am vergangenen Freitag an 19 Stellen die neuen Ortsschilder mit der Aufschrift „Hochschulstadt“ angebracht worden. In einer seiner letzten Amtshandlungen war der scheidende Oberbürgermeister Markus Ewald mit vor Ort. Gemeinsam mit Thomas Spägele, Rektor der Hochschule Ravensburg-Weingarten, Bernd Reinhoffer, Prorektor der Pädagogischen Hochschule Weingarten, der Fachbereichsleiterin Sylvia Burg und der zuständigen Abteilungsleiterin Sabine Weisel machte er sich selbst ein Bild.

Rund 7500 Studierende

Vorausgegangen war ein entsprechender Antrag des Weingartener Gemeinderates vom 10. Mai 2021. Ziel war und ist es, die studentische Identität der Stadt mit rund 7500 Studierenden an den beiden Hochschulen stärker in den Vordergrund zu stellen. Gerade die Schlagworte Identifikation, Zusammengehörigkeitsgefühl und Tourismus fielen im Zusammenhang mit der Bewerbung. Im Dezember 2021 kam dann der positive Bescheid vom baden-württembergischen Innenministerium, so dass sich Weingarten seit Anfang Januar Hochschulstadt nennen darf.