Weingarten macht das Licht aus

Für eine Stunde geht am Samstag, 24. März, in Weingarten das Licht aus. Wie aus einer Mitteilung der Stadt hervorgeht, beteiligt sich Weingarten an der Aktion „Earth Hour“. Um 20.30 Uhr hüllen auf Initiative des World Wide Fund For Nature (WWF) mehrere tausend Städte ihre Wahrzeichen 60 Minuten lang in Dunkelheit. Alle Weingartener Bürger sind eingeladen mitzumachen, so die Stadtverwaltung

Die Earth Hour setzt laut Pressemitteilung ein Zeichen für den Klimaschutz. Es begann mit einer einfachen Idee und ist inzwischen ein globales Ereignis: Auch Weingarten beteiligt sich und schaltet wie schon in den vergangenen Jahren die Beleuchtung an der Basilika und auf dem Löwenplatz aus. Gleichzeitig wird die Greenpeace-Jugendgruppe Ravensburg vor der Basilika über den Klimawandel informieren und die Form der Erde mit LED-Kerzen nachzeichnen.

Das Motto der Earth Hour lautet in diesem Jahr „Für einen lebendigen Planeten“. Im Fokus stehen die zahlreichen Arten, die durch die Klimakrise bedroht sind. Geht die Erderwärmung weiter wie bisher, läuft laut dem WWF jede sechste Art Gefahr auszusterben.

An der ersten Earth Hour in Sydney nahmen 2007 mehr als 2,2 Millionen Haushalte teil und ließen symbolträchtig das Licht aus. Ein Jahr später erreichte die Earth Hour 370 Städte in 35 Ländern, heute gilt sie als weltweit größte Umweltschutzaktion.