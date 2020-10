Weingarten lässt die Vitalität der Innenstadt untersuchen

Mit zwei Befragungstagen nimmt auch Weingarten an der Untersuchung „Vitale Innenstädte 2020“ des Instituts für Handelsforschung teil. Dabei wurden Passanten in den Haupteinkaufsbereichen in Weingarten und vergleichbaren Städten bundesweit befragt.

Die Vitalität der Innenstadt ist ein entscheidendes Kriterium für Aufenthaltsqualität der Kunden und die Geschäftstätigkeit der Einzelhandelsgeschäfte, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Weingarten. Die Balance sei für die Besucher, Kunden und Unternehmer gleichermaßen entscheidend. Nur wenn diese stimme, hielten sich Menschen gern in der Innenstadt auf und die Geschäfte lebten in ihrer Vielfalt.

Die Ergebnisse der Studie werden nach Auswertung zu gegebener Zeit veröffentlicht.