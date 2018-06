Weingarten kommt wieder ohne neue Schulden aus

Das Regierungspräsidium hatte es verlangt und die Stadt Weingarten kann es aller Voraussicht nach liefern: Der Haushalt 2016 wird – wie 2015 auch – ohne Neuverschuldung auskommen. Am Montag wird die Verwaltung den Entwurf für das Zahlenwerk im Gemeinderat präsentieren – danach gehen die Fraktionen in Klausur, bevor es im Februar die Haushaltsdebatte im Gremium geben wird.

„Es ist ein positiver Haushalt, er bietet gute Perspektiven“, kündigt Kämmerin Britta Fischer an. „Ich bin sicher, dass er auch im Gemeinderat gut aufgenommen wird und die Räte hinter dem Konzept stehen.“ Am Montag werden Fischer, Bürgermeister Alexander Geiger und OB Markus Ewald den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr im Gemeinderat vorstellen. Vor allem zwei Dinge sind es, die die Mienen derjenigen aufhellen, die in der Stadtverwaltung für das Monetäre zuständig sind: Die letzten Altlasten aus dem Finanzdesaster um das Krankenhaus 14 Nothelfer sind mit dem Haushalt 2015 bezahlt. Zumindest auf dem Stadtkonto macht sich dieser Einschnitt nun nicht mehr bemerkbar. Damit kommt der neue Haushalt – wie bei der Genehmigung des 2015er-Werkes vom Regierungspräsidium gefordert – ohne neue Schulden aus. Außerdem ermöglicht der Haushalt der Verwaltung einen etwas größeren Spielraum bei den dringend nötigen Investitionen. Hier geht es vor allem um die städtischen Betreuungsangebote für Kinder, die zunehmend teurer wird. Zudem gibt es Bedarf an den Schulen und sonstigen Gebäuden.

Sparkurs wird weiterverfolgt

Der neue Haushalt steht trotzdem weiter ganz im Zeichen der Konsolidierung: Die Haushaltsstrukturkommission wird im Jahr 2016 heikle Themen – etwa den Betrieb des Kultur- und Kongresszentrums oder die Finanzierung der Bäder – beraten. Es wird außerdem ein Gebäudemanagement eingeführt, das zunächst die Verwaltung der Wohnimmobilien im Besitz der Stadt effizienter machen soll. Heißt: Sparen ist auch weiterhin die oberste Devise in der Stadtkämmerei. „Dass wir ein wenig mehr Spielraum haben, heißt nicht, dass wir jetzt üppig aus dem Vollen schöpfen können“, erklärt Bürgermeister Alexander Geiger, in dessen Geschäftsbereich die Kämmerei angesiedelt ist. „Wir haben zwar ein Bisschen Luft, aber es geht uns noch lange nicht so gut wie Biberach.“

Immerhin: Der Haushalt 2016 setzt einen Aufwärtstrend fort, der bereits im Haushalt 2014 zu erkennen war. Vor wenigen Wochen wurde der Jahresabschluss 2014 im Gemeinderat präsentiert, das Ergebnis: 2,16 Millionen Euro flossen in die Rücklage. Für das Haushaltsjahr 2015 zeichnet sich im Moment eine ähnlich gute Entwicklung ab. Im aktuellen Jahr konnte die Stadt auch erstmals seit fünf Jahren wieder ohne Haushaltssperre wirtschaften – ein zusätzlicher Brustlöser.

Dass der Sparkurs trotzdem noch oberstes Gebot ist, war sowohl vom Regierungspräsidium, als auch in den Haushaltsberatungen im Frühjahr vom Gemeinderat gefordert worden. Daher wird es in Weingarten davon auch keine Abkehr geben, zumal Personalausgaben und Herausforderungen im sozialen Bereich stetig steigen. Nun wird vor allem die Haushaltsstrukturkommission gefragt sein. Zuletzt offenbarte das Gremium, das Vorschläge für Einsparungen diskutieren und durchsetzen soll, Hemmungen. Sieben von zehn eingebrachten Sparideen wurden Ende November abgelehnt. Wenn am kommenden Montag der Gemeinderat Einblick in den neuen Haushalt erhält, beginnt die Zeit der Fraktionsklausuren: Die Parteien werden sich zu intensiven Haushaltsberatungen treffen. Im Februar wird das Zahlenwerk dann öffentlich im Gemeinderat diskutiert.

Der Weingartener Gemeinderat trifft sich am Montag, 14. Dezember, um 17 Uhr zur öffentlichen Sitzung im Amtshaus. In der Sitzung wird der Haushaltsentwurf vorgestellt.