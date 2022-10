Bauregeln einfacher umgehen: Weingarten kann jetzt schneller wachsen

Das externe Gutachten

Um herauszufinden, welche Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg besonders von einem angespannten Wohnungsmarkt betroffen sind, hat das vom Land in Auftrag gegebene externe Gutachten fünf Indiktoren berücksichtigt: den Wohnungsversorgungsgrad, die Wohnungsversorgung für Neubürger, die Mietbelastungsquote (Bruttowarm), die Höhe und Entwicklung der Angebotsmieten in den vergangenen fünf Jahren sowie die Mietpreisdifferenz beziehungsweise alternativ die Höhe der Angebots- und Vergleichsmieten.