Weingarten ist jetzt offiziell „Foodsharing-Stadt“

Im Rahmen der Sitzung am 21. März stimmte der Gemeinderat mehrheitlich dem Antrag der Grünen zu, Weingarten zur „Foodsharing Stadt“ zu erklären und so aktiv ein Signal gegen unnötige Lebensmittelverschwendung zu setzen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, fand nun die offizielle Unterzeichnung der dazugehörigen Motivationserklärung mit Vertreterinnen der Initiative und Bürgermeister Alexander Geiger im Amtshaus statt.

Weiter heißt es, dass sich in den vergangenen Jahren in Weingarten bereits eine engagierte Foodsharing Gruppe etabliert habe. Dies sei eine Gruppe größtenteils Studierender, die der unnötigen Lebensmittelverschwendung und überflüssigen Müllbergen den Kampf angesagt haben und noch genießbares Essen vor der Tonne bewahren. Die Gruppe, die auch in Ravensburg ein Zeichen gegen das arglose Wegwerfen noch guter Lebensmittel setzt, unterhält in der Region zwei sogenannte „Fairteiler“ und kooperiert derzeit mit über 23 Betrieben und Unternehmen.

Die Stadt Weingarten unterstützt die Ziele und Werte der Gruppe und wird die Initiative im Rahmen der städtischen Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit begleiten. Um dies zu unterstreichen, unterzeichnete Weingartens Bürgermeister Alexander Geiger gemeinsam mit den Aktivistinnen Lena Messerschmidt und Sophie Franzenburg die Erklärung. Auch unterstrichen die beiden Aktivistinnen die gute Zusammenarbeit mit der Tafel in Weingarten, mit deren Team sie in regem Austausch stehen. Weitere Infos gibt es online auf www.foodsharing-ravensburg-weingarten.de.