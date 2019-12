Weingarten ist der klare Außenseiter

Für die Weingartener Handballerinnen stehen bis zur kurzen Weihnachtspause noch zwei schwere Brocken an. An diesem Samstagabend gastiert der TVW bei den „BöSis“, der HSG Böblingen/Sindelfingen. Auch wenn die HSG einsam ihre Kreise an der Tabellenspitze dreht, wird der TVW die Reise nicht als Mannschaftsausflug angehen.

Frauen-Landesliga: HSG Böblingen/Sindelfingen – TV Weingarten (Sa, 17.30 Uhr, Murkenbachhalle in Böblingen). – Die nackten Zahlen sprechen eine klare Sprache, wer am Ende in der Landesliga die Nase vorne haben dürfte. Kurz vor Ende der Hinrunde steht die HSG Böblingen/Sindelfingen mit 18:0 Punkten einsam an der Spitze, wirft die meisten Tore (34,0 pro Spiel) und bekommt zudem die wenigsten Gegentore (20,2 pro Spiel). Am vergangenen Wochenende zeigte die HSG im Spitzenspiel beider bis dahin ungeschlagenen Teams der HSG aus Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen mit 29:14 in deren Halle deutlich die Grenzen auf. Zum Ende der vergangenen Saison verpflichteten die Böblinger in Martina Klose eine erfahrene Trainerin, die zuvor mit den Metzinger A-Juniorinnen die deutsche Meisterschaft gewann. Nachdem die HSG in der vergangenen Saison als Zweiter knapp am Aufstieg scheiterte, ist es in diesem Jahr das klar definierte Ziel, in die Württembergliga aufzusteigen.

Starke Serie des TVW

Die Weingartenerinnen können aber auch eine starke Serie vorweisen. Seit acht Pflichtspielen (sechsmal in der Liga, zweimal im Pokal) hat der TVW nicht mehr verloren. In der Landesliga steht Weingarten erstmals in dieser Saison auf Platz vier. Auch wenn in den letzten zwei Spielen des Jahres noch zwei Topteams der Liga warten, ist man im TVW-Lager nach dem etwas holprigen Start mittlerweile zufrieden. „Es ist aktuell vor allem auch erfreulich, dass wir kein Spiel verloren haben, das erst in den letzten Minuten entschieden wurde“, sagt Weingartens Trainer Daniel Kühn.

Auch die Begegnung am vergangenen Spieltag im Verfolgerduell gegen die HSG Baar war erneut nichts für schwache Nerven. Der TVW führte in der zweiten Hälfte oftmals, am Ende war es Nicola Mayer-Rosa, die kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer zum 22:21 machte.

Die Weingartenerinnen reisen mit dem nötigen Respekt zum letzten Auswärtsspiel des Jahres. Das Weingartener Team freut sich laut Mitteilung aber auch auf die Partie gegen eine starke Mannschaft. Von der Papierform her gesehen tritt der TVW zwar nicht als Favorit in der Murkenbachhalle an, dennoch planen die Weingartener keinen Ausflug und wollen von Beginn an dem Klassenprimus alles abverlangen und die Partie möglichst bis zum Ende offen halten. Die TVW-Spielerinnen müssen aber sicherlich an ihre Grenzen gehen, um an einer kleinen Sensation zu kratzen