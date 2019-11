Weingarten hilft nur ein Wunder

Der SV Weingarten muss in der Fußball-Landesliga am Samstag (14.30 Uhr) beim FC Mengen ran. Die Mengener um ihren Torjäger Alexander Klotz sind klarer Favorit.

Als Tabellenvierter hat Mengen die Hinrunde abgeschlossen. Nach ganz vorne reicht es aber nicht: Die Duelle gegen die direkte Konkurrenz an der Tabellenspitze – FC Albstadt, VfB Friedrichshafen, FV Rot-Weiß Weiler und FV Biberach – haben die Mengener allesamt verloren. Gegen den VfB reichte es am vergangenen Wochenende auch in Überzahl nicht zu einem Sieg – der FCM hatte zwar zuhause mehr als eine Halbzeit lang einen Mann mehr auf dem Platz, kassierte aber sogar noch das 0:2. An der Tabellenspitze mitzumischen ist sowieso nicht das Ziel des FC. In Sachen Klassenerhalt sind die Mengener als Tabellenvierter mit zehn Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf einem sehr guten Weg. Garant des Erfolgs ist Stürmer Alexander Klotz. Der Torjäger hat bereits 21 Treffer auf dem Konto – allein als neun Tore mehr als die Weingartener insgesamt.

Der SVW hat die Hinrunde als Vorletzter abgeschlossen – auch wenn noch das Nachholspiel gegen Balingen aussteht: Weingarten kann nur noch ein veritables Wunder vor dem Abstieg bewahren. Dieses Wunder blieb beim FV Ravensburg II aus - das 0:4 im Derby war die siebte Niederlage in Folge.

Trainer Nectad Fetic hält trotzdem die Fahne hoch: „Wir haben beim FV in der ersten Halbzeit keine Torchancen zugelassen – dann kommen zwei Flanken, die wir schlecht verteidigen“, meint Fetic. „Plötzlich steht es 0:2 – ich glaube, die Ravensburger wussten selbst nicht, wie ihnen geschieht.“ Weingartens Trainer glaubt weiter eisern daran, dass sein Team in der Lage ist, auch in Mengen und im Nachholspiel gegen Balingen zu punkten: „Unser Ziel muss bleiben, nach diesen Partien nicht ganz abgeschlagen zu sein.“ Das bleibt ein Himmelfahrtskommando. Macht Fetic sich Gedanken, wie es in der Winterpause weitergeht? „Wir wollen uns verstärken“, sagt der Trainer. „Aber natürlich kommen Spieler nur, wenn es eine Perspektive gibt, die Landesliga zu halten.“ Und er selbst? „Ich habe eine Aufgabe in Weingarten – bis Saisonende.“