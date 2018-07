Weingarten hat vielekulturelle Schätze

Im Stadtgebiet von Weingarten werden 42 kulturelle Kostbarkeiten in der Denkmalliste geführt, von denen acht von besonderer Bedeutung sind. In städtischem Besitz, so teilte das Stadtplanungsamt in der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses mit, befinden sich zehn Kulturdenkmäler. 29 Kulturdenkmäler befinden sich im Besitz des Landes Baden-Württemberg, die übrigen 13 in privater Hand, über die, so heißt es seitens der Stadtverwaltung, aus rechtlichen Gründen nichts veröffentlicht werden darf.

In städtischem Eigentum befinden sich Rathaus und Amtshaus, Kornhaus, Jugendhaus (das ehemalige kaiserliche Zollamt), das Gebäude Ravensburger Straße 43 (ehemaliges Spital 14 Nothelfer), das Steinkreuz an der Burachstraße, Ökonomiegebäude und Wohnhaus in Nessenreben sowie die Statue des heiligen Nepomuk in der Scherzachstraße. Zwei Denkmälern im Besitz der Stadt wird besondere Bedeutung beigemessen: dem Schlössle und der Kapelle des „14 Nothelfer“.

Der kulturelle Mittelpunkt der Stadt liegt natürlich im Eigentum des Landes Baden-Württemberg: der Martinsberg, wo 14 der insgesamt 42 Kulturdenkmäler stehen. Diese reichen von der Basilika über den Fruchtkasten his hin zu Mauerresten, die auf ältere Zeiten hinweisen. Die restlichen Denkmäler befinden sich im Kirchenbesitz, die evangelische Stadtkirche beispielsweise zählt ebenso dazu wie Kostbarkeiten auf Friedhöfen. (pe)