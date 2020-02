Weingarten hat keine Punkte zu verschenken

Für die Weingartener Handballerinnen geht es in die spannende Endphase der Saison. Der TVW gastiert am Samstag (17.45 Uhr) beim Tabellenneunten HSG Hossingen-Meßstetten. Den Gegner sollten die Weingartenerinnen aufgrund ihrer Ergebnisse in dieser Saison aber nicht unterschätzen.

Für den TVW ist es ein weiteres und erneut immens wichtiges Auswärtsspiel. Auch wenn Weingarten keine Chance mehr auf die Meisterschaft in der Landesliga hat, so steht der TVW doch auf einem Aufstiegsplatz zur Verbandsliga, die in der kommenden Saison neu dazukommt. Der Kampf um zwei der ersten vier Plätze in der Landesliga ist äußerst umkämpft. Die HSG Böblingen/Sindelfingen und die MTG Wangen haben Platz eins und zwei aller Voraussicht nach sicher. Danach erstreckt sich aber ein breites Mittelfeld.

Nach zwei eher vermeidbaren Derbyniederlagen zu Beginn der Rückrunde stand der TVW ähnlich wie bereits in der Hinserie wieder auf und fuhr gegen die formstarke HSG Mössingen und zuletzt gegen den Konkurrenten um die Aufstiegsplätze, die HSG Langenau/Elchingen, zwei wichtige Siege ein. „Wir zollen der Mannschaft nach zwei Derbydämpfern zum Start der Rückrunde Respekt, sich so gestärkt zurückzumelden“, meint Trainer Daniel Kühn. „Die letzten zwei Siege waren schwerer, als sie vermeintlich gewirkt haben. Der Weg bis zum Saisonziel ist dennoch weit, aber wir haben uns wieder selbst in eine bessere Position gebracht.“

Die HSG Hossingen-Meßstetten hat im Hinspiel in Weingarten gezeigt, was sie leisten kann. Erst in der Schlussphase behielt der TVW knapp die Oberhand. Die HSG verfügt mit der Topscorerin der Liga, Elena Frey (150 Tore), über eine immense Offensivkraft. Hossingen-Meßstetten hat in dieser Saison zudem mehreren Mannschaften das Leben schwer gemacht. Sogar der ungeschlagene Ligaprimus Böblingen/Sindelfingen musste sich vor Kurzem doch mehr als gewohnt strecken. Die Marschroute bei den TVW-Spielerinnen bleibt klar – zwei weitere Punkte sollen auswärts her. Denn der TVW will weiter im Kampf um die ersten vier Plätze mitmischen und die aktuelle Ausgangssituation stärken. Die Weingartenerinnen gehen dabei laut Trainer Kühn mit den gleichen Vorgaben ins Spiel am Samstag. Aus einer stabilen und aggressiven Abwehr heraus soll der starke Rückraum der HSG so wenig Spielraum wie möglich bekommen. Über gewonnene Bälle will der TVW zudem das Tempospiel forcieren.