Weingarten hält die Fahnen für Demokratie hoch

Weingarten hat ein Zeichen der Toleranz gesetzt und hisste am Tag der Demokratie, 15. September, an drei verschiedenen Stellen in der Stadt eine farbenfrohe Flagge. Zu sehen sind die Fahnen vor dem Rathaus, vor dem Finanzamt und an der Burachstraße vor der Linse.

Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Viele Städte und Gemeinden im Landkreis Ravensburg zeigten deshalb am internationalen Tag der Demokratie eine besondere Flagge. Gefördert vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“ werden in Weingarten seit mehr als fünf Jahren Projekte rund die Themen Toleranz, Vielfalt und Menschenrechte unterstützt. Fördergelder bekommen engagierte Vereine und gemeinnützige Institutionen. Die Stadt Weingarten und die drei anderen Partnerschaften für Demokratie im Landkreis entwickeln aber auch eigene Initiativen. Eine davon ist die Fahne für Demokratie, die Katja Lackner gestaltet hat, eine Schülerin der Berufsfachschule Druck- und Medientechnik an der Gewerblichen Schule Ravensburg.