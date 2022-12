Fehlende Dachbegrünung und illegale Nebenanlage: Weingarten geht gegen Bausünden vor

Die Stadt Weingarten will die baurechtlichen Vorschriften in den Baugebieten „Kuenstraße Nord“ und „Baienfurter Ösch“ überprüfen. Der Grund: In den beiden Baugebieten hat die Stadt vermehrt Verstöße gegen die planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften festgestellt.

Einen entsprechenden Beschluss, gegen die Bausünden vorzugehen, hat der Gemeinderat im Mai 2021 gefasst. Nun will die Verwaltung laut Pressemitteilung die betroffenen Eigentümer anschreiben, sie auf die Verstöße hinweisen und um Stellungnahme bitten.

Damit werde allen Eigentümern in den beiden Wohngebieten nochmals die Gelegenheit gegeben, um Verstöße und Missstände zu beseitigen und Bußgelder beziehungsweise Verfahrenskosten zu vermeiden.

Dachbegrünung und Versiegelung

Die Schwerpunkte der Verstöße seien in den beiden Wohngebieten unterschiedlich gelagert, heißt es in der Pressemeldung weiter. So überwiege im Gebiet Kuenstraße Nord aufgrund der vergleichsweise kleinen Grundstücke die Überschreitung der höchstzulässigen Versiegelung.

Im Baugebiet Baienfurter Ösch gehe es um fehlende Dachbegrünungen und unzulässige Nebenanlagen. In beiden Wohngebieten sind auf mehreren Grundstücken die Einfriedungen nicht entsprechend den Festsetzungen hergestellt worden. Zu vermehrten nachbarlichen Konflikten führen die zuletzt vielfach installierten Luftwärmepumpen und die hiermit verbundenen Lärmbelästigungen.

Ampelsystem soll Strafen kategorisieren

In Form eines „Ampelsystems“ will die Stadt dann noch bestehende Verstöße ahnden.

Unter die Kategorie „Grün“ fallen Verstöße, für die auch nachträglich noch Befreiungen erteilt werden können. Dies betrifft vor allem Einfriedungen und auch vereinzelte Nebenanlagen, für die gebührenpflichtige Anträge zu stellen sind. Über die Erteilung der Befreiung entscheidet die Baurechtsbehörde.

Bausünden der Kategorie „Gelb“ sind städtebaulich nicht vertretbar sind. Ein Rückbau wäre jedoch nicht verhältnismäßig. Eine baurechtliche Duldung könnte nur mit einem Bußgeld erfolgen.

Bauliche Anlagen, die erheblich den gesetzlichen Rahmen überschreiten, will die Stadt in die Kategorie „Rot“ einordnen. Dazu gehört die Überschreitung der sogenannten Grundflächenzahl (GRZ).

Die GRZ beschreibt das Maß der baulichen Nutzung. Auch eine fehlende oder nicht ausreichende Dachbegrünung und Photovoltaikanlagen, die den Festsetzungen maßgeblich widersprechen, fallen darunter. Hier will die Stadt baurechtliche Verfügungen erlassen, um diese baurechtswidrigen Zustände beseitigen zu können. Bei diesen schwerwiegenden Sachverhalten ergeben sich keine milderen Mittel, erklärt die Stadt.

Bausünden sorgten für Empörung

Die Bausünden hatten im Gemeinderat für Empörung gesorgt. Eine „Sauerei“ nannte sie Horst Wiest, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Weingarten (FWW). Seiner Meinung nach habe sich nur ein geringer Anteil der Häuslebauer an die Vorschriften gehalten. Die Dummen seien die, die gesetzeskonform gebaut hätten. Man dürfe das auf gar keinen Fall ignorieren, sagte SPD-Stadtrat Udo Mann. Es bestehe Handlungsbedarf.

Ob diese Ordnungswidrigkeiten, die im Nachhinein festgestellt wurden, auch juristisch bestraft werden können, ist aber zweifelhaft.