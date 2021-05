Weingarten erhält erneut den European-Energy-Award

Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker hat anlässlich des kommunalen Klimakongresses in Ulm insgesamt 26 Kommunen mit dem European-Energy-Award ausgezeichnet. Mit 73 Prozentpunkten verpasste Weingarten nur knapp die Auszeichnung in Gold.

Der European Energy Award ist ein europäisches Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren, das eine umsetzungsorientiert Energie- und Klimaschutzpolitik in Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Ziel hat.

Weingarten beteiligt sich seit 2009 an dem europaweiten Zertifizierungsverfahren und konnte sich bei der diesjährigen Preisverleihung von 70 (im Jahr 2017) auf 73 Prozent steigern. Nur zwei Prozentpunkte fehlten zur Auszeichnung in Gold. Bürgermeister Alexander Geiger nahm am vergangenen Freitag in Ulm die Auszeichnung entgegen und freute sich über das Ergebnis: „Weingarten ist dabei, in Sachen Klimawandel weitere wegweisende Schritte zu übernehmen. Eine Herausforderung – gerade in Zeiten, in denen städtische Pflichtaufgaben stetig anspruchsvoller werden und die finanziell angespannte Haushaltslage oft diese Möglichkeiten erschwert. Ich freue mich daher sehr, dass sich unsere städtischen Bemühungen auch in der diesjährigen Bewertung der Experten wiederfinden.“