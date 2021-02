Weingarten erhält 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln

Positive Botschaften aus Stuttgart: Die Stadt Weingarten freut sich über hohe Fördersummen für zwei Projekte: Das Land Baden-Württemberg bezuschusst die Grundsanierung des Lindenhofstadions mit 527 000 Euro. Außerdem wurden die Fördermittel für das Sanierungsgebiet „Innenstadt VII“, in dem auch die Sanierung des Amtshauses enthalten ist, um weitere 700 000 Euro aufgestockt, teilt die Stadt mit. Somit erhält Weingarten 1,2 Millionen Euro an Fördermitteln.

„Wir freuen uns sehr über diese tollen Nachrichten“, sagt Weingartens Oberbürgermeister Markus Ewald. „Unsere Förderanträge waren wieder einmal erfolgreich, und das erleichtert die Planungen beider Projekte.“

Amtshaus muss umfassend saniert werden

Das Lindenhofstadion weist nach 27 Jahren intensiver Nutzung durch Schulen und Vereine substanzielle Mängel auf: Die Tartanbahnen der Leichtathletikanlage sind zum Teil stark beschädigt. Die Bewässerungseinrichtung des Rasenspielfeldes ist defekt. Auch die Flutlichtanlage muss erneuert und auf LED-Technik umgerüstet werden. Die Stadt rechnet mit Gesamtbaukosten in Höhe von 977 000 Euro. Einen Großteil decken die nun vom Land bewilligten Zuschüsse über 527 000 Euro ab.

Auch das Amtshaus in der Kirchstraße 2 muss umfassend saniert werden, heißt es in der Mitteilung. Dafür hat die Verwaltung in den Haushaltsjahren bis 2024 rund 3,8 Millionen Euro eingestellt. Geplant sind unter anderem Brandschutzmaßnahmen, die Erneuerung der Elektroinstallation und EDV sowie Ertüchtigungen an Dach, Fenstern und Fassade. Die Aufstockung der Sanierungsmittel im Sanierungsgebiet „Innenstadt VII“ kommt auch der Sanierung des Amtshauses zugute. Die Stadt strebt hier zusätzlich noch weitere Förderungen an.