Weingarten erhöht Preis für Wohnmobilstellplätze

Die Stadt Weingarten hat die Gebühren für die Wohnmobilstellplätze am Festplatz kräftig angehoben. Statt bisher fünf Euro pro Tag müssen die Nutzer nun zehn Euro bezahlen. Die Maßnahme wurde in der Haushaltsstrukturkommission beschlossen.

Begründet wird die Preisverdoppelung mit der Neustrukturierung des Stellplatzes. Die einzelnen Stellplätze sind jetzt in acht unterschiedliche unterteilt. Es gibt einen neuen Kassenautomaten und eine aktualisierte Version des Stadtplanes im Schaukausten. Außerdem wurden Markierungen, Nummerierungen und der Anfahrtsschutz sowohl an der Straße als auch an Bäumen angebracht. Die Trennung von Busparkplatz und Wohnmobilstellplatz ist erneuert. Nicht zahlende Benutzer zahlen ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro. Zu Beginn kontrolliert der städtische Vollzugsdienst regelmäßig, ob die Mieter die Gebühr bezahlt haben oder nicht. Nach wie vor ist der Platz mit Stromversorgungsanlagen sowie sanitären Ver- und Entsorgungseinrichtungen ausgestattet. Bei Veranstaltungen, beispielsweise dem Welfenfest, ist die Nutzung eingeschränkt, wenn die Stellplätze zusätzlich genutzt werden müssen. Auch Veranstalter müssen auf den Stellplätzen die Gebühren bezahlen. Da sie jedoch – wie im Falle eines Zirkus – den gesamten Platz mieten, stellen sie ihre Wohnmobile oder Wohnwagen direkt auf dem Platz ab.

SPD-Gemeinderätin Doris Spieß hält die kräftige Preiserhöhung für zu hoch, für das, was da geboten werde. Sie regte eine Preisstaffelung je nach Dauer der Parkzeit an.