Weingarten erhält Förderung für den Trimm-Dich-Pfad

Weingarten hat im Rahmen des Förderprogramms „Gemeinsam in Vielfalt IV“ punkten können und die Jury mit ihrem Antrag „Hand in Hand - Instandsetzung des Weingartener Trimm-Dich-Pfads“ überzeugen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Das Projekt wird mit 28 000 Euro von der Landesregierung gefördert und soll bis März 2021 realisiert werden.

Das Projekt soll laut Pressebericht von Beginn an öffentlichkeitswirksam begleitet werden und die breite Bevölkerung erreichen. An dem Projekt wird eine Gruppe Ehrenamtlicher aus dem Sportverband sowie eine Gruppe sportbegeisterter Geflüchteter mitwirken, die unter professioneller Anleitung den Trimm-Dich-Pfad gemeinsam instandsetzen.

Über das Programm „Gemeinsam in Vielfalt IV“ fördert die Landesregierung in den kommenden zwei Jahren landesweit insgesamt 14 Projekte, die im Themenbereich bürgerschaftliches Engagement und Integration die Begegnung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund unterstützen und die Teilhabe von geflüchteten Menschen an der Zivilgesellschaft stärken.