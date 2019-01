Weingarten droht weitere massive Verschuldung

Licht und Schatten. So in etwa könnte man den Haushaltsplan für das Jahr 2019 beschreiben, der am Montagabend in der Sitzung des Weingartener Gemeinderats eingeführt worden ist. Denn während es für das laufende Haushaltsjahr ganz gut aussieht, könnte es in den darauffolgenden Jahren wirklich schwierig werden. Die großen Investitionen, wie beispielsweise die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses oder die Neuausrichtung des Schulstandortes, werden die Stadt an die Grenze der Belastbarkeit bringen. „Wir haben ein gutes Jahr 2019, müssen aber aufpassen. Das Investitionsvolumen ist sehr hoch. Und das ist dann auch ein Problem für die Folgejahre“, erklärte Kämmerer Daniel Gallasch bereits in einem Vorgespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Doch zunächst zum Licht: In der Summe ist der Haushalt 2019 positiv. Der Schuldenstand kann bis Ende des Jahres um rund 1,1 Millionen Euro auf 18,4 Millionen Euro reduziert werden. Zudem können im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen in den Jahren 2017 und 2018 viele offene Verpflichtungen in Gesamthöhe von beinahe zehn Millionen Euro getilgt werden. Auch wird es 2019 keine Steuererhöhungen geben.

Hohe Gewerbesteuereinnahmen

Aktuell profitiert die Stadt noch von ungewöhnlich hohen Gewerbesteuereinnahmen 2018. Ganze 18,1 Millionen Euro gab es. Geplant hatte die Stadt mit 12,7 Millionen Euro. Doch muss einerseits davon ausgegangen werden, dass die gute Konjunktur in den kommenden Jahren etwas einbricht. Außerdem müssen bei höheren Einnahmen auch höhere Umlagen, allen voran die Kreisumlage, abgegeben werden. Diese kommen allerdings erst zwei Jahre später. Daher plant Kämmerer Daniel Gallasch lieber konservativ, um nicht später dafür die Rechnung zahlen zu müssen. „Das kommt zeitverzögert. Die gute Gewerbesteuer trifft uns in 2020“, sagt er.

In Zahlen bedeutet das: Steht für 2019 ein ordentliches Ergebnis von knapp 1,2 Millionen Euro, wird es nach aktueller Planung im Jahr 2020 auf ein Minus von rund 860 000 Euro herunterrauschen. Damit einher geht die sinkende Nettoinvestitionsrate, auch wenn die Zuführungen immer positiv bleiben. Im Jahr 2019 liegt die Rate bei gut 1,8 Millionen Euro im Plus. 2020 dürfte es ein Minus von gut 183 000 Euro geben. „Man tritt gerade ein wenig auf der Stelle“, sagt Gallasch. „Die Mehreinnahmen bleiben nicht bei der Stadt hängen.“

Abhängigkeit von großen Betrieben

Und dennoch muss der Kämmerer aufgrund der guten Gewerbesteuereinnahme den Ansatz der Gewerbesteuer für die kommenden Jahre erhöhen. Allerdings bleibt er auch da eher konservativ. Zu stark ist Weingarten in Sachen Gewerbesteuer von den großen Unternehmen abhängig, die wiederum am Weltmarkt hängen. „Es gibt wenige Unternehmen, die viel Gewerbesteuer zahlen. Und das bringt die Instabilität“, sagt Gallasch. Von den 522 Betrieben, die in Weingarten Gewerbesteuer zahlen, machen 24 beinahe 60 Prozent des Aufkommens aus.

5000 Euro pro Kind und Jahr

Diese unkalkulierbaren Einnahmen, steigende Personalkosten sowie enorme Investitionen lassen den Schatten im Vergleich zum Licht anwachsen. Dabei kommt auch die aktuelle Umstellung des Haushaltssystems von Kameralistik auf Doppik zum Tragen. Stärker als bisher zeigt das doppische System auch die Verpflichtungen der kommenden Haushaltsjahre auf. Und die sind in Weingarten enorm. Allein die Kosten für die Kindergarten- und Kleinkindbetreuung werden in den kommenden Jahren auf sieben bis acht Millionen Euro pro Jahr (von fünf bis sechs jährlich) nach oben gehen, während die Zuschüsse und Elternbeiträge weitestgehend konstant bleiben. Zwischen 2013 und 2022 mache das eine Steigerung von insgesamt 280 Prozent und damit etwa 5000 Euro pro Kind und Jahr aus, rechnet Gallasch vor.

Kostenfresser Schulentwicklung

Doch wirklich teuer wird es durch die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses – aktuell mit 5,2 Millionen Euro für 2019 bis 2021 veranschlagt – oder die Neuausrichtung des Schulstandortes, die, verteilt auf zehn Jahre, in der Summe entweder 49 oder 60 Millionen kosten würde. Je nachdem, ob man die große oder kleinere Variante umsetzt. Bereits die ersten Schritte, also Planung und Ersatzbau der Werkrealschule, sind für 2019 bis 2022 als kleine Variante mit 8,2 Millionen Euro veranschlagt. Daher weiß Gallasch: Selbst die kleine Variante wäre gerade so zu stemmen.

27 Millionen Euro neue Schulden

Allerdings würde sich die Stadt dafür wieder massiv verschulden. Allein bis 2022 würde die Verschuldung von 18,4 Millionen Euro Ende 2019 auf 25 Millionen Euro anwachsen – ohne die 13 Millionen Euro Miese der Eigenbetriebe. In den Folgejahren würde der Schuldenberg auf 45 Millionen Euro im Jahr 2029 ansteigen. Die Stadt würde also innerhalb von zehn Jahren weitere 27 Millionen Euro an Krediten aufnehmen. „Eigentlich sollten wir die Schulden eher ab- statt aufbauen. So eine Verschuldung wäre dauerhaft nicht tragbar“, sagt Gallasch und spricht von „Hausaufgaben für die Stadträte“.

Um darauf mit Nachdruck hinzuweisen, hat er für die Jahre 2020 und 2021 eine Anhebung der Grundsteuer B um jeweils 10 Punkte von 400 auf 420 eingeplant. Allerdings betont der Kämmerer: „Das ist eine symbolische Zahl. Es ist ein Zeichen, dass man sich auf politischer Ebene damit befassen muss“, sagt Gallasch. „Wer investieren will, muss auch bereit sein, Maßnahmen zur Finanzierung zu treffen.“

Letztlich würde die Erhöhung wohl gerade einmal 90000 Euro bringen und jeden Bürger wohl 10 Euro kosten. Gallasch will mit dieser unpopulären Maßnahme vielmehr den Fokus auf den dringenden Handlungsbedarf richten. Im Umkehrschluss bedeutet das: Wenn die Stadträte an den umfangreichen Investitionen im Bildungsbereich festhalten wollen – was letztlich unausweichlich ist – müssen sie auch bereit sein, an anderer Stelle zu sparen. Konkret wollte der Kämmerer diesbezüglich aber keine Maßnahme nennen.

„Da sind natürlich auch Dinge dabei, die dem ein oder anderen nicht gefallen“, sagt Gallasch. Doch liegt auf der Hand, dass es gerade bei den Eigenbetrieben, wie die Bäder oder das Kultur- und Kongresszentrum, die allesamt jährlich Millionendefizite aufweisen, die größten Einsparpotenziale gibt.

Genehmigung wohl kein Problem

Der Kämmerer geht aktuell davon aus, dass das Regierungspräsidium Tübingen den Haushalt 2019 genehmigen wird, weiß aber auch: „Die Genehmigung an sich ist kein Problem. Aber sie werden uns sicher darauf hinweisen, dass wir die Ertragskraft steigern, uns konsolidieren und die Schulden kontrollieren müssen.“