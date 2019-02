Weingarten blickt mit Sorge auf kommende Investitionen

Der Weingartener Gemeinderat hat den Haushalt für das Jahr 2019 einstimmig beschlossen. Die Reden der einzelnen Fraktionen waren gekennzeichnet von den großen Investitionen, die auf die Welfenstadt in den kommenden Jahren zukommen, aber auch von dem sehr guten Jahr 2018, in dem die Stadt die letzten Schulden aus der 14-Nothelfer-Krise getilgt hat.

Von einem „dicken Brocken, der uns noch lange im Magen liegen wird“, sprachen die Bürger für Weingarten (BfW), von einem „wackeligen Fundament“ die SPD, „erheblichen Schwierigkeiten“ die CDU, einem „Schuldengebirge“ (Grüne) und einer „große Aufgabe“ die Freien Wähler Weingarten (FFW). Gemeint war insbesondere die Neuausrichtung der Schulen, für die sich die Stadt in den nächsten zehn Jahren hoch verschulden muss. Die Rede ist von bis zu 27 Millionen Euro an neuen Krediten. Dabei handelt es sich um eine Pflichtaufgabe, die Weingarten nicht umgehen kann.

Bund und Land müssen unterstützen

Umso mehr müssen Zuschüsse von Bund und Land diese Pflichtaufgabe unterstützen. Ohne sie, so der Tenor, könne man dieses Projekt nicht stemmen, denn dafür sei die Finanzkraft der Stadt nicht ausreichend. „Wir müssen sparen“, sagte Claus Keßel, Fraktionsvorsitzender der Grünen, und sprach dabei für das gesamte Gremium.

Doch, so scheint es, wird es damit allein nicht getan sein. Denn die Sparpotenziale, die in der Haushaltsstrukturkommission ausgemacht wurden und werden sollen, stehen in keinem Verhältnis zu dem, was die Stadt jährlich einsparen müsste. Die Rede ist von etwa zwei Millionen Euro pro Jahr. Das Kultur- und Kongresszentrum, das der Stadt jährlich einen Verlust in Millionenhöhe beschert, fällt in diesem Zusammenhang ins Gespräch. Doch wie es wirtschaftlicher betrieben werden kann, steht noch aus. Kritik übten die Fraktionen auch an den hohen Personalkosten, die der Haushaltsentwurf ausweise. Hier dürfe es in Zukunft keine weiteren Stellen geben. Im Gegenteil. Die Stadt müsse sich verschlanken und Personal einsparen.

Spannend ist daher die Frage, wie mehr Einnahmen generiert werden können. Weingarten biete derzeit mehr Arbeitsplätze, als Bürger erwerbstätig seien, die Infrastruktur dafür halte die Stadt aber vor, meint die CDU mit Blick auf die Einkommenssteuererträge. „Die großen Wohngebiete entstehen im Umland“, sagte Markus Brunnbaur (CDU). „Arbeit, Freizeit, Kultur und Schule findet in Weingarten statt. Dies ist und bleibt unsere Herausforderung.“ Gerade bei den Schulen sei dies deutlich zu sehen. Viele Kinder aus dem Umland würden in Weingarten zur Schule gehen. Die Sanierung müsse die Stadt hingegen alleine tragen.

Wichtigste Einnahmequelle ist die Gewerbesteuer, die 2018 so hoch wie noch nie war. Allerdings ist dieses Rekordergebnis nicht der Eigenleistung der Stadt zuzuschreiben, sondern vielmehr der aktuell sehr guten Konjunktur. Wenn sie einbricht, hat Weingarten ein massives Problem. Neue Gewerbegebiete zu erschließen, ist zwar möglich, beispielsweise das Gebiet Welte, doch ist die Gemarkung der Stadt begrenzt.

Doch nicht allein die Schulen sind es, die dem Gemeinderat Sorgen machen. Für das neue Feuerwehrgerätehaus, für das im vergangenen Jahr schon einmal finanziell nachgebessert werden musste, könnten in diesem Jahr weitere zusätzliche Kosten anfallen. Und dann ist da noch die Wohnungssituation. Wohnraum sei in Weingarten und im gesamten Schussental knapp. Familien und Einkommensschwache würden kaum eine bezahlbare Wohnung finden. Hier müsse die Stadt handeln und weitere Wohnungen erwerben.

Umstellung auf Doppik

Der verabschiedete Haushalt 2019 ist der erste nach der Umstellung von Kameralistik auf das doppische System. Zukünftig wird nicht mehr nach dem einfachen Einnahme-Ausgabe-Prinzip gerechnet, sondern die Stadt wird wie ein Unternehmen betrachtet. Damit wird zum ersten Mal der Wertverlust von Eigentum mit in die Rechnung einbezogen.

Die Eröffnungsbilanz, aus der auch hervorgeht, wie hoch der Wert der Stadt ist, steht aber noch aus. Die Parteien aller Fraktionen lobten die Stadtkämmerei für diese Leistung.