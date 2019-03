Weingarten beteiligt sich an Woche gegen Rassismus

Die „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ gehen in die nächste Runde. Zwischen dem 11. und 24. März werden weltweit wieder hunderte von Veranstaltungen und Aktionen gegen Rassismus stattfinden. Auch das Weingartener Team Jugendarbeit ist in diesem Jahr wieder mit dabei.

„Vielfalt pflanzen“ ist das Motto der Aktion am Mittwoch, 13. März, auf dem Löwenplatz. Gemeinsam werden Kräuter aus aller Welt gepflanzt und die Töpfe passend zum Thema gestaltet. Denn genauso wie die Pflanzenvielfalt in der Natur, ist die Stadtgesellschaft durch ihre Vielfalt an Menschen, Zugehörigkeiten und Ansichten geprägt. Am Ende dürfen sich die Bürger ein Stück Vielfalt mit nach Hause nehmen.

Am Samstag, 16. März, geht es kreativ weiter mit einer Graffitiaktion in der Unterführung am Charlottenplatz. In Zusammenarbeit mit einem professionellen Graffitikünstler und einer Jugendgruppe wird gegen Rassismus gesprayt. Eine Anmeldung zur Aktion ist noch beim Team Jugendarbeit möglich.

Für Freitag, 22. März, sind gleich zwei Veranstaltungen geplant. Los geht es mit einem Fußballturnier in der Promenadenhalle. Für jedes Tor geht eine Spende an die Initiative „Exit Deutschland“, die ehemaligen Rechtsextremisten dabei hilft, ein neues Leben aufzubauen. Abends lockt der Gewölbekeller mit einem bunten Line-up. Die Schüler von Sprachmächtig e.V. performen mit einem Poetry Slam und auch die Fachschaft der Sozialen Hochschule leistet an diesem Abend mit ihrem Improtheater einen Beitrag gegen Rassismus. Abgerundet wird der Abend mit einem Auftritt vom Konstanzer Reggae Dancehall Artist Enjojah.