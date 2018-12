Weingarten bekommt erstmals ein Bürgerbüro

Das Amtshaus in Weingarten wird für rund 1,4 Millionen Euro grundsaniert. Weitere 430 000 will die Stadt für die Errichtung eines Bürgerbüros im Erdgeschoss aufwenden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag Nachmittag beschlossen. Allerdings bekommt die Stadt für die Maßnahme Fördergelder in Höhe von insgesamt 933.000 Euro. Letztendlich kostet die Sanierung die Stadt also 897 000 Euro.

Dieser Betrag könnte sogar noch weiter sinken, falls Weingarten sich dazu entschließt das städtische Gebäude in der Waldseer Straße 17 zu verkaufen. In seiner Sitzung Mitte Juli dieses Jahres hatte der Gemeinderat den Verkauf des Gebäudes zur Co-Finanzierung gefordert. Der Stadt liegt derzeit ein Angebot von 420 000 Euro vor.

Anlaufstelle für Weingartener

Für das Bürgerbüro sieht die Planung eine Infothek direkt im Eingangsbereich vor, die mit zwei Mitarbeitern besetzt sein soll. Weitere fünf Arbeitsplätze soll es in einem geschlossenen Raum direkt hinter der Infothek geben. Außerdem wird im Erdgeschoss künftig das Ausländeramt angesiedelt sein. Damit erhält die Stadt erstmals ein eigenes Bürgerbüro, das als Anlaufstation für die Belange der Weingartener zuständig.

Den Löwenanteil der Kosten macht jedoch die Sanierung des Gebäudes aus. In Zuge der Planung habe man Mängel festgestellt, die im Rahen der Grundsanierung zu beheben seien. Auf der Ostseite des Gebäudes entsteht ein zweiter Rettungsweg. Die Geschossdecken müssen auf den Stand des erforderlichen Brandschutzes gebracht werden. Außerdem müssen feuerhemmende Abschlüsse für das Treppenhaus in jedem Geschoss eingebaut werden. Das Haus braucht zudem eine neue Elektroinstallation. In den Kosten enthalten ist auch die Erneuerung des Wandfreskos an der Außenfassade an der Front des Gebäudes, auf dem die Welfensage abgebildet ist.

Großes Paket abgelehnt

Allerdings war der Beschluss nicht unumstritten. Claus Keßel, Fraktionsvorsitzender der Grünen, erschienen der Betrag von 430 000 Euro für die Einrichtung des Bürgerbüros zu hoch. Er beantragte eine genaue Prüfung des Kosten. Auch wurde die Frage gestellt, über ein Bürgerbüro überhaupt noch zeitgemäß sei.

Die CDU und die Freien Wähler wollten sogar noch mehr Geld in die Sanierung des Amtshauses investieren. Wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht, gibt es weiteren Handlungsbedarf. So sieht ein weiteres Paket die Aufwertung des Sitzungssaales im ersten Stock vor. Diese sieht eine Klimaanlage, eine mobile Medien- und Diskussionsanlage sowie die Erneuerung der Decke und Wände vor. Kostenpunkt dieser Maßnahme: 350 000 Euro. Ein weiteres Paket über 950 000 Euro enthält den Neuanstrich der Fassade, die Sanierung des Daches sowie neue Fenster. Das Gesamtpaket hätte die Stadt abzüglich von Fördergeldern über 1,5 Millionen Euro gekostet.

Damit gingen die Gemeinderäte über die Empfehlung der Stadt, das Gebäude grundzusanieren und das Bürgerbüro einzurichten weit hinaus. Stadtkämmerer Daniel Gallasch warnte vor dieser Entscheidung und verwies auf die kommenden großen Investitionen für die Weingartener Schulen, den Umbau der Promenade oder die Feuerwehr. „Dafür haben wir keine Luft“, sagte Gallasch. Der Antrag der CDU das große Paket umzusetzen wurde mit knapper Mehrheit von 12 Nein-Stimmen bei 10 Ja-Stimmen abgelehnt.