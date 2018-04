Weingarten bekommt Elektro-Festival

Weingarten bekommt ein kleines elektronisches Musikfestival. Am Samstag, 28. Juli, wird sich das Freibad Nessenreben unter dem Namen „Sonido-Openair“ zu einer riesigen Freiluft-Party verwandeln. Eine zentrale Bühne von der aus die Tanzfläche in das Baby-Becken hineinläuft soll die Besucher besonders am Abend in Extase versetzen. Doch bereits am Tag sorgen verschiedene Künstler, ein großzügiger Chillout-Bereich und eine Kulturmeile für ein attraktives Angebot. Das Besondere dabei: Auch die Schwimmbecken sind tagsüber geöffnet. „Ich habe Lust etwas Cooles zu machen. Aber nicht um mich, sondern die Region zu bereichern“, sagt der 22-jähriger Veranstalter Gideon Morales.

Daher will er die Preise auch nicht zu hoch ansetzen. Zwar kosten die Tickets immer noch zwischen 18, 23 und 26 Euro – je nach Zeitpunkt des Kaufes. Doch das ganze Drumherum soll dafür nicht zu teuer sein. „Wir achten sehr auf faire Preise. Da muss niemand zehn Euro für ein Schließfach zahlen oder Wasser für viel Geld kaufen“, sagt Morales, der aktuell an der Hochschule Ravensburg-Weingarten eingeschrieben ist. Zudem wird für das Geld auch einiges geboten. Über allem steht natürlich die Musik, die ausschließlich elektronisch sein wird. Ab 12 Uhr wird dann aufgelegt – unter anderem auch von „Monkey Safari“, „Stereoclip“ und „Melokind“. Einige weitere Künstler werden folgen, sollen aber erst nach und nach veröffentlicht werden. „Wir wollen Musik, Kunst und Kultur wie ein Dreieck vereinen. Wir wollen ein Kulturufer mit Musik machen“, erklärt Morales.

Daher hat er sich noch viel mehr einfallen lassen. Auf einer kleinen Kunstmeile sollen lokale Künstler ausstellen und die Besucher dabei im Optimalfall noch mit in das Geschehen einbinden, wie das beispielsweise der Kunstverein Ravensburg-Weingarten macht. Er wird vor Ort mit recyceltem Material Skulpturen bauen. Dabei sollen sich die Besucher aktiv beteiligen. Doch auch andere Bereiche sollen nicht zu kurz kommen. So sind auch Informationsstände zu den verschiedenen Bereichen herzlich willkommen. „Wir haben noch Plätze frei. Aber: Es muss zum Konzept passen. Dann sind wir für alles offen“, sagt Morales.

So wird auch der Ravensburger Unverpaktladen beim „Sonido“ einen Stand haben. Doch bei all der Musik und Kultur darf auch die kulinarische Verpflegung nicht zu kurz kommen. Vom indischen Restaurants Mandala aus Ravensburg wird es veganes Essen geben, das „lo fino“ bietet spanische Feinkost an. Hinzu soll ein Stand mit Früchten aus der Region kommen. „Wir wollen etwas Bewusstsein schaffen ohne extrem alternativ zu sein“, erklärt Morales. Daher kann sich auch jeder beim Freibadkiosk bedienen, der ebenfalls geöffnet hat. Und auch für die Getränke ist gesorgt. Bier wird wohl von Leibinger kommen, Most von der Seemost-Kellerei Weishaupt. „Da sind wir aber noch in Gesprächen“, sagt der Student.

Gebetsfahnen und Schaufensterpuppen

Etwas weiter ist der 22-Jährige da schon in Sachen Unterhaltung. Stelzenläufer, Trapezkünstler und eine Feuershow sollen den Tag so kurzweilig wie möglich machen. In Zusammenarbeit mit dem Ravensburger Club „Duala“ soll ein DJ-Schnupperkurs angeboten werden. Auch Bodypainting soll es geben, genauso wie eine Laser-Show auf der Bühne. Wer sich bei all dem Programm auch mal zurücklehnen möchte hat auf den mehr als 30 Sofas die Möglichkeit dazu. Sie werden den großzügigen Chillout-Bereich dominieren. Passend dazu werden einige Pflanzen und Palmen aufgestellt, die für das südländische Flair sorgen sollen. Schließlich stammt auch der Name des Festivals aus Spanien. Sonido bedeutet übersetzt Ton, Laut oder Klang. „Sommer, Urlaub, Spanien. Das verbindet man“, meint Morales.

Um dieses Gefühl noch weiter zu verstärken will der Student viele kleine Details als Requisiten einbauen. So sollen mehrere einhundert Meter tibetanische Gebetsfahnen über das Festival-Gelände gespannt werden. Auch Utensilien aus „Walters Warehouse“ aus Aulendorf sollen die Illusion verstärken. Alte Lampen, Schaufensterpuppen oder ein Schiffsrad sollen eingebaut werden. „Wir legen viel Wert auf Dekoration und Stimmung“, sagt Morales. Doch bei so einem umfangreichem Paket braucht es auch viele Helfer. Die kommen vor allem aus Morales Umfeld. Freunde und Verwandte helfen beim Aufbau, Ausschank und sind als Ordner im Einsatz. „Wir geben Vollgas. Das ist ein logistischer Riese. Viel mehr können wir nicht machen“, sagt der Student. „Das ist ein Vollzeitjob. Deswegen vernachlässige ich das Studium auch gerade.“

Rutschen und Schwimmerbecken tagsüber geöffnet

Doch gerade wegen der Größe von aktuell 2000 zugelassenen Besuchern – die im Zweifel noch nach oben gehoben werden soll – braucht es auch externes Sicherheitspersonal, das Morales dazu holt. Ohnehin ist das Sicherheitskonzept mit der Stadt Weingarten abgesprochen. Dabei spielt natürlich auch das Wasser eine Rolle. Die Verantwortung dafür liegt allerdings beim Freibad beziehungsweise eben der Stadt. Daher werden die Rutschen und die Schwimmerbecken auf den Abend hin auch geschlossen. Der Sprungturm wird ohnehin nicht geöffnet.

Doch dürfte die größte Gefahr ohnehin vom Wetter ausgehen. Sollte es am 28. Juli regnen würde das Sonido um eine Woche auf den 4. August verschoben werden. Hinzu kommen After-Show-Partys im Duala, Kesselhaus und eventuell noch weiteren Locations. Schließlich ist um Mitternacht Schluss in Nessenreben. Damit die Besucher gut nachhause oder eben in die Clubs kommen, werden Shuttlebusse fahren, die dann auch die Aftershowpartys ansteuern. Wer ein Festivalticket hat kommt dort dann kostenlos rein, muss aber volljährig sein. Jugendliche ab 16 Jahren können das Festival in Nessenreben übrigens auch besuchen. Allerdings nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigen. Ansonsten gilt: „Jeder darf kommen, der gut drauf ist. Wir schließen niemanden aus.“