Weingarten 2 holt gegen Mengen 2 den ersten Saisonsieg

Im letzten Mannschaftskampf der Saison gewinnt Weingarten 2 gegen Mengen 2 der Bezirksliga mit 5:3. Da Mengen nur mit fünf Spielern angetreten ist, gewannen Josef Möhrle (1), Tobias Hagge (2) und Roland Haag (8) ihre Partien kampflos. Nach den Remisen von Hubert Müller (3) und Artur Kreuzer (5) konnte Alexander Flemmer (4) mit seinem schön herausgespielten Gewinn den Mannschaftssieg sicherstellen. Dominik Kern und Siegfried Adler haben sich in gedrückter Stellung jeweils tapfer, aber letztendlich erfolglos verteidigt. Damit beendet auch die 2. Mannschaft die Saison und kann sich als Tabellenvorletzter noch Hoffnungen auf den Verbleib in der Bezirksliga machen. Die 1. Mannschaft hat die erste Saison in der Landesliga bereits vor einer Woche mit einem hervorragenden 6. Platz im Mittelfeld beendet und die 3. Mannschaft belegt in der Abschlusstabelle der B-Klasse den 2. Platz.