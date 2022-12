Weingarten 2 holt gegen Mengen 2 den ersten Mannschaftspunkt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die zweite Mannschaft des Schachvereins Weingarten erkämpfte sich gegen den bisherigen Tabellenzweiten aus Mengen ein 4:4 und holt damit den ersten Punkt in der Bezirksliga. Die Partien von Artur Kreuzer (7), Pavel Sluka (5), Hubert Müller (6) und Adrian Berisha (2) endeten jeweils remis. Nach den Niederlagen von Alexander Flemmer (4) und Josef Möhrle (1) gab es für Weingarten den ersten Sieg durch Ersatzspieler Siegfried Adler an Brett 8. Er verschmähte einen Springer seines Gegners zugunsten eines schnellen Vormarsches von zwei Freibauern, was schließlich zum Erfolg führte. Beim nunmehr erreichten Zwischenstand von 3:4 für Mengen hing alles vom Ausgang der Partie von Tobias Hagge (3) ab. Er hatte bei ansonsten ausgeglichener Materialverteilung mit seinem Läuferpaar zwar einen leichten Stellungsvorteil, musste aber mit viel Ausdauer bis in die Verlängerung kämpfen und durfte vor allem wegen des Spielstands das wiederholte Remisangebot seines Gegners nicht annehmen, was schlussendlich mit Erfolg gekrönt wurde.