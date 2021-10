Weingarten 1 verliert gegen Mengen 1

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 1. Mannschaft des Schachvereins Weingarten ist in der vergangenen Saison souverän in die Landesliga aufgestiegen.

Im 1. Spiel der neuen Saison gab es mit vier Ersatzspielern gegen die in Bestbesetzung angetretene 1. Mannschaft von Mengen gleich eine 6:2 Schlappe, obwohl es lange Zeit recht verheißungsvoll aussah.

Wieland Hoffmann an Brett 4 einigt sich mit seinem Gegner auf Remis. An Brett 1 setzte Zbigniew Szczep seinen Gegner zunächst erheblich unter Druck, machte dann aber einen kleinen Fehler, was dann zur Niederlage führte. Dirk Schmidt (3) hatte sich bei einer vermeintlichen Mattkombination verrechnet, was ihn eine Figur kostete und schließlich zur Niederlage führte. Den einzigen Einzelsieg für Weingarten holte Josef Möhrle (5). Nach frühzeitigem Damentausch hatte sein Springer die besseren Felder als der Läufer seines Gegners, was den entscheidenden Ausschlag gab. Der Gegner des Nachwuchstalents Dominik Kern (8) konnte sich durch Zugwiederholung in ein Remis retten. Hubert Müller (7) und Tobias Hagge (6) waren ihren Gegnern unterlegen.

Die längste Partie spielte Stefan Leser an Brett 2. Bei Material- und Stellungsvorteil übersah er in höchster Zeitnot den möglichen Gewinnzug und verlor schlussendlich doch noch.