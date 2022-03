Weingarten 1 gewinnt in der Landesliga mit 6:2

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wieland Hoffmann (Brett 7) eroberte eine Leichtfigur und brachte Weingarten in Führung. Dirk Schmidt (6) gelang es mit einem Freibauern im Gepäck die gedrückte Stellung des Gegners zu einem vollen Punkt zu verwerten. Das Remis von Hubert Müller (8) kam zustande, nachdem der Qualitätsvorteil durch seine kindliche Gegnerin wirkungsvoll mit einem weit vorangeschrittenen Freibauern gekontert wurde. Im Jugendduell erreichte Stefan Leser (4) nach anfänglich unklarer Stellung einen Qualitätsgewinn samt Freibauer, was ihm den Sieg brachte, während Zbigniew Szczep (1), der lange mit der Rochade zögerte, am Ende remisierte. Eberhard Christ (3) konnte die Bauernstruktur seines Gegners unterminieren und wickelte seinen Mehrfachvorteil im Turmendspiel erfolgreich ab. Stefan Günther (5) verzeichnete nach Springerangriff einen Mehrbauer. Dieser Vorteil musste aber im Endspiel bei einem sich tapfer wehrenden Gegner erst noch mühsam realisiert werden. Die längste Partie spielte Julian Kraft (2). Hier sah sein Angriff auf f7 und e6 verheißungsvoll aus, doch waren die beiden Leichtfiguren des Gegners dem Turm letztendlich überlegen, was für Weingarten die einzige Niederlage des Tages bedeutete.