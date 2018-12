Weingarten überholt Gerhausen

Nach dem ersten Punktgewinn in der Fremde haben die Handballerinnen des TV Weingarten eine Woche später den dritten Heimsieg nachgelegt. Durch den 25:22-Heimsieg in der Landesliga gegen den TV Gerhausen überholten die Weingartenerinnen den Gegner vom Samstag und vergrößerten den Abstand zum Tabellenletzten Lustenau und zum Vorletzten Bettringen um zwei Punkte.

Es war ein wichtiger Sieg für den TVW am Samstagabend in der Großsporthalle. Den Sieg hatte sich Weingarten auch verdient, allerdings hätte das Spiel durchaus früher entschieden sein können. Doch nach einer 14:8-Führung in der 38. Minute leistete sich der TVW wieder zu viele Fehler, zudem war die bis dahin stabile Verteidigung in der Folge nicht mehr aggressiv genug. Gerhausen nutzte das aus, erzielte viele Treffer durch die Mitte und schaffte in der 45. Minute durch Ines Mahler den Anschlusstreffer zum 14:15.

Bezeichnend war ein Spielzug in dieser Phase. Torhüterin Jeannette Pfahl passte lang zu Karin Kühl, doch die Weingartenerin warf freistehend daneben. Doch Kühl war nicht die einzige, die am Samstagabend beim TVW freie Würfe vergab. In der ersten Halbzeit scheiterten die Weingartenerinnen zu oft an Gerhausens Torhüterin Zsuzsanna Apaceller oder warfen wie Stephanie Schneider vorbei.

Nach einem zähen Beginn - allerdings auf beiden Seiten - nahm die Partie nur langsam Fährt auf. Nach frühem Rückstand glich Ann-Kathrin Kübler in der 13. Minute zum 4:4 aus. Sarah Bauknecht war in der 22. Minute das 6:6, kurz darauf schaffte Amela Celahmetovic beim 7:6 die erste Führung für den TVW. Nun folgte die beste Phase des letztjährigen Absteigers. Bis zur Pause legte der TVW auf 10:8 vor, nach dem Seitenwechsel gab es vier Tore in Folge und die scheinbar beruhigende 14:8-Führung.

Doch diese Führung gab Weingarten keine Ruhe. Allerdings rissen sich die TVW-Spielerinnen beim Stand von 16:15 zusammen. Barbara Koch traf zum 17:15, hinten eroberte Bauknecht den Ball und warf lang zu Schneider, die auf 18:15 erhöhte. Das gab de, TVW wieder Auftrieb. Zudem leistete sich Gerhausen nun viele Fehler - und eine Zeitstrafe gegen Meike Heinkel. Die junge Priska Zimmermann erhöhte knapp eine Minuten vor dem Ende auf 24:20. Das war die Entscheidung - auch wenn Johanna Mahler zweimal freistehend noch auf 22:24 verkürzte, geriet der Sieg nicht mehr in Gefahr. Den Schlusspunkt setzte Bauknecht zum 25:22. Dem Punkt in Neuffen folgten damit zwei Zähler in eigener Halle.