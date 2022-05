Weingärtner Realschüler laufen für die Ukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einer Päckchenaktion fand Anfang Mai die zweite Hilfsaktion der Realschule Weingarten für die Ukraine statt. Alle 650 Realschüler nahmen an einem Spendenlauf im Stadion in Weingarten teil. Jeder Schüler hatte im Vorfeld Sponsoren gesucht, die einen vorher festgelegten Betrag pro erlaufene Stadionrunde für die Ukraine zu spenden bereit waren. Bei bestem Sportwetter hatten die Schüler 45 Minuten Zeit, um möglichst viele Runden zu laufen. Als besonders laufstark zeigten sich die Sechstklässler, unter denen einige Läufer zwischen 17 und 20 Runden schafften. Die erlaufene Spendensumme liegt noch nicht endgültig fest. Der Endbetrag geht an die private Hilfsorganisation von Johannes Schieren aus Ravensburg, für die in einer ersten Hilfsaktion von Realschülern vor einigen Wochen bereits 600 Päckchen gepackt worden waren. Beide Hilfsaktionen hat ein Realschullehrer-Arbeitskreis „Ukraine-Hilfe“ geplant, so wie die Idee des „Ukraine-Treffs“: einige Lehrkräfte der Schule lernen in Freistunden im „Ukraine-Treff“ mit den geflüchteten Schülern Deutsch. Die erste Gelegenheit dazu besteht bereits, denn eine ukrainische Schülerin ist vor einer Woche an der Schule angekommen.