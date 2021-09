Wein vom Martinsberg zu gewinnen

Was wäre Weingarten ohne Wein? Am Martinsberg, am Fuße der Basilika reifen die Reben des limitierten städtischen Weißweins. Der edle Tropfen kommt nie in den Verkauf. Nur zu besonderen Anlässen bietet die Stadt eine Verkostung des Martinsbergs an.

Zum Supersamstag „Herbstgefühle“ am Samstag, 18. September, von 10 bis 18 Uhr in Weingarten verlost das Stadtmarketing Weingarten eine Magnumflasche im XXL-Format. Ganze 6 Liter fasst die Flasche, die mit personalisiertem Etikett zu gewinnen ist. Teilnehmende schreiben eine E-Mail mit dem Stichwort „Martinsberg“ bis zum 14. September an gewinnenrv@schwaebische.de. Es entscheidet das Los.

Die Flasche steht ab dem Supersamstag, 18. September jeweils zwischen 9 und 12 Uhr und 13.30 und 17.30 Uhr zur Abholung im Büro des Stadtmarketings in der Kirchstraße 18 bereit. Am Supersamstag Herbstgefühle findet in der Kirchstraße und beim Rathaus ein großer Kunsthandwerkermarkt statt. Die Geschäfte überraschen mit einem Händlerflohmarkt vor ihren Türen und präsentieren drinnen die neueste Herbstkollektion. Das Stadtmarketing hat an diesem Tag regulär geöffnet.