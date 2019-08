Wein und Briefmarken

Am Weinstudio Geiger in der Karlstraße 14 in Weingarten gibt es ab sofort Briefmarken einen Südmail-Briefkasten. Der Kasten hängt in der Seitenstraße am Haupthaus der Inhaber Loredana und Christoph Geiger.

Vom neuen Angebot können nicht nur Kunden profitieren, sondern unter anderem auch Fußgänger, die in der Innenstadt unterwegs sind. Briefmarken sind zu den Öffnungszeiten und zu folgenden Preisen erhältlich: Ein Standardbrief kostet bei Südmail 75 Cent, für einen Kontaktbrief bezahlten die Kunden 90 Cent, für den Großbrief 1,34 Euro und für den Maxibrief bis 1000 Gramm, 2,50 Euro. Für Geschäftskunden, die viele Briefe versenden möchten, bietet Südmail gesonderte Konditionen an. Weitere Informationen gibt es unter www.suedmail.de