Weihnachtstaler-Gewinnspiel geht weiter

Die zweite Ziehung der Weihnachtstaler hat am vergangenen Mittwoch beim Modehaus Mayer-Rosa stattgefunden. Jedoch wurden nun alle teilnehmenden Betriebe in den Lockdown geschickt, und das Weihnachtstaler-Gewinnspiel gleich mit, teilt das Stadtmarketing mit. Jedoch lohne sich das Warten auf die Zeit danach, weil es nach dem Lockdown weitergehe.

Wenn die Geschäfte nach dem Lockdown öffnen, werden demnach in den ersten beiden Wochen der Wiedereröffnung wieder die Weihnachtstaler an die Kunden als Dankeschön für den Einkauf ausgegeben. Darauf folgen dann zwei weitere Ziehungen, bei denen noch Sachpreise im Wert von 7000 Euro auf die Gewinner warten. Alle hätten noch die Chance auf den Hauptgewinn, der frühestens im Januar verlost wird. Alle Preise werden nach dem Lockdown beim Stadtmarketing, Kirchstraße 18 in Weingarten, ausgegeben.