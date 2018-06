Weihnachtskonzert der Pädagogischen Hochschule

Das diesjährige Weihnachtskonzert der Pädagogische Hochschule Weingarten findet am Mittwoch, 16. Dezember, ab 20 Uhr in der Liebfrauenkirche Ravensburg statt. Unter dem Motto „Carols of the world“ – Advents- und Weihnachtsmusik aus verschiedenen Ländern – musizieren der Hochschul- und Kammerchor sowie die Instrumentalisten der PH. Solisten sind Elisabeth Sekul (Orgel) und Jörg Turowsky (Klavier). Die Gesamtleitung hat Martin Küssner. Der Eintritt zum Weihnachtskonzert ist frei und die Kirche wird beheizt.