Weihnachtsbaum auf dem Münsterplatz gefällt

Der eindrucksvolle Weihnachtsbaum auf dem Münsterplatz in Weingarten ist seit Dienstag Geschichte. Stück für Stück wurde er heruntergeschnitten, so dass am Ende nur noch der Stamm übrig blieb, wie unsere Bilder zeigen. Doch auch dieser wurde in der Folge herausgezogen und das Grüngut entsorgt.