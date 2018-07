Weibliche C-Jugend gewinnt Allgäu-Cup

Mit ganz starken Leistungen und Eindrücken ist die Handballjugend des TV Weingarten vom Allgäu-Cup in Wangen heimgekehrt. Beim inzwischen größten Jugendhandballturnier Deutschlands mit insgesamt über 2500 Teilnehmern waren die TVW-Teams zwar allesamt – auch auf Grund des zeitgleichen Welfenfests in Weingarten – nicht komplett, das machten sie aber durch Einsatz bei teils großer Hitze wett. „Schade, die Kollision mit dem Welfenfest, aber so ein Turnier vor der Haustür lässt man sich dennoch ungern entgehen – top organisiert und inzwischen auch sportlich hervorragend besetzt“, sagte TVW-Jugendleiter Oli Borrmann.

In dem qualitativ wohl besten Teilnehmerfeld des weiblichen Jugendturniers mit namhaften Nachwuchsmannschaften, wie Bayer Leverkusen, etlichen Württembergligisten und hochklassigen Teams aus Bayern konnte sich die B-Jugend weiblich des TVW sehr gut in Szene setzen. In der Vorrunde gaben die Mädels von Jojo Koch und Oli Borrmann nur gegen den späteren Finalisten TSV Allach einen Punkt ab, verschenkten sogar einen möglichen Sieg. Die beste Leistung gab es im Achtelfinale gegen den souveränen Gruppensieger und Württembergligisten HC Oppenweiler-Backnang, dem man beim 8:4 keine Chance ließ. Im Viertelfinale ließ der TVW ebenfalls noch mal eine Klasseleistung folgen und scheiterte gegen den Württembergliga-Mitkonkurrenten TV Altenstadt denkbar knapp mit 7:8.

Knapper Finalsieg gegen Kornwestheim

Das i-Tüpfelchen auf ein gelungenes Turnierwochenende setzte die weibliche C-Jugend. In der wohl schwersten Vorrundengruppe hatte das Team lediglich gegenüber dem SV Salamander Kornwestheim mit zwei Toren das Nachsehen. Als Gruppenzweiter ließ der TVW in der K.o.-Runde zunächst der SG Unteren Fils mit 8:1 und im Viertelfinale dem HCD Gröbenzell beim 14:6 keine Chance. Im Halbfinale gegen einen starken Gastgeber MTG Wangen war der TVW das glücklichere Team und setzte sich im Siebenmeter-Werfen durch. So kam es im Finale zum Wiedersehen mit dem Vorrundengegner aus Kornwestheim. Dieses Mal waren es die Mädels vom Trainergespann Hania Hoffmann und Oli Borrmann, welche in einem spannenden Spiel mit 8:7 das bessere Ende für sich hatten.

Die gelungene Bilanz des TV Weingarten beim Allgäu-Cup rundeten die weibliche D-Jugend als Vierter und die weibliche E-Jugend als Turniersieger ab .