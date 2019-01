Weiße Pracht lässt Kinderherzen höher schlagen

Des einen Leid ist des anderen Freud. Während sich viele Autofahrer und Berufstätige mit dem vielen Schnee in der vergangenen Woche herumärgern mussten, war und ist die weiße Pracht für die Kleinsten eine wahre Freude. Das zeigt auch das Bild von unserem Fotografen Siegfried Heiß. Das rege Treiben im Weingartener Stadtgarten zeigt die ganze Freude der Kinder am Schnee.

