Wegweiser bei der Weingartener Basilika abgerissen und geklaut

Mehrere Wegweiser rund um die Basilika in Weingarten sind am Wochenende abgerissen und geklaut worden. Wer für die Zerstörung zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 19.30 Uhr verantwortlich ist, ist bisher nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt wurden 15 Schilder im Bereich der Basilika abgerissen und mitgenommen. Der Schaden beträgt laut Polizei ungefähr 500 Euro. In der näheren Umgebung konnten die Schilder nicht gefunden werden. Hinweise zu dem Fall können beim Polizeirevier in Weingarten, Telefon 0751 / 803-6666, gegeben werden.