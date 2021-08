Wegen Corona CO2 gespart

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen einer Studienarbeit hat Timo Münst, Studierender Maschinenbau-Produktionstechnik, den CO2-Fußabdruck des Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg in Bezug auf die Campusmobilität untersucht – vor Corona und während Corona. 241 Personen haben dazu an seiner Umfrage teilgenommen.

Studierende und Mitarbeiter*innen müssen zu ihren Vorlesungen und zur Arbeit gelangen – viele sind dabei mit dem Auto oder per ÖPNV unterwegs. Seit März 2020 hat die DHBW Ravensburg auf Online-Betrieb umgestellt. Die Vorlesungen laufen weitgehend online ab und viele Mitarbeiter*innen arbeiteten vom Homeoffice aus. Was bedeutet das für den CO²-Ausstoß, hat Timo Münst in seiner Studienarbeit gefragt.

Studierende sparen in Corona-Zeiten demnach 81 % und damit 1126 Kilo CO2 pro Jahr ein. Mitarbeiter*innen sparen 35 % und damit 347 Kilo CO2 pro Jahr ein. Interessant auch: Der Anteil an ÖPNV hat in der Zeit drastisch abgenommen.

Die Einsparung der Studierenden von mehr als 1100 kg CO2/(Jahr*Person) entspricht rund 10 % der Gesamtemissionen eines deutschen Durchschnittbürgers. Die Einsparung der Mitarbeiter von über 374 kg CO2/(Jahr*Person) entspricht etwa den Emissionen von 235 vegetarischen Mahlzeiten.

Betreut wurde die Arbeit im Studiengang Maschinenbau von Prof. Dr. Thomas Dietmüller.