Wegen Banner an Basilika: Prozess gegen Klimaaktivisten geht am Landgericht weiter

Der Prozess um die Klimaaktivisten Charlie Kiehne und Samuel Bosch geht in die nächste Instanz. Am Montag, 15. August, um 13 Uhr steht die erste Verhandlung vor dem Landgericht Ravensburg an. Es handelt sich nun um den Berufungsprozess zur Banneraktion der Aktivisten an der Basilika in Weingarten.

Bislang hatte sich das Amtsgericht um die Thematik gekümmert und auch schon ein Urteil ausgesprochen. Gegen dieses legten die Aktivisten Berufung ein.

Mahnwache angekündigt

Im September 2021 waren die Angeklagten auf die Basilika geklettert, um ein Banner anzubringen, auf dem die Politik der CDU angeprangert wurde. Die Klimaaktivisten Charlie Kiehne und Samuel Bosch wurden vor dem Amtsgericht wegen Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Versammlungsrecht zu Sozialstunden verurteilt.

Sowohl die beiden als auch die Staatsanwaltschaft legten Berufung ein. Während Letztere eine Verurteilung nach Erwachsenenstrafrecht fordert, plädieren die Aktivisten auf Freispruch. Ab 12 Uhr findet vor der Verhandlung eine Mahnwache von Unterstützern der Aktivisten statt.

Es ist nicht der erste Gerichtsprozess gegen Bosch. Er gehört zu den Sprechern der Baumbesetzer im Altdorfer Wald und kämpft für eine Mobilitätswende in Ravensburg. Bereits im Oktober 2021 verurteilte ihn das Amtsgericht wegen Hausfriedensbruchs und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz in mehreren Fällen zu 40 Stunden sozialer Arbeit.