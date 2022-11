Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Kulturzentrum Linse fand die Premiere des vierten Stücks der Theaterwerkstatt der Stiftung KBZO statt. Einmal mehr rockte das Ensemble um Regisseur Jonathan Skavski den Saal. Diesmal stellten sie mit viel Humor die Frage: Was passiert, wenn Monster sich verlieben? Dies fragten sich unter anderen auch der Vorstandsvorsitzende der Stiftung KBZO, Dirk Weltzin nebst Gattin.

Das Stück beginnt, indem das Monster Trompiere in das Hotel von Madame Envie eincheckt, feststellt, dass sie nicht das einzige fantastische Wesen ist, das dort untergebracht – oder besser: gefangen ist.

Madame predigt die Lieblosigkeit: Monster sind nicht liebenswert, Monster sind zum Fürchten! Die Besitzerin führt ein strenges Regiment und erstickt jedes Gefühl im Keim. Es zählt nur Arbeit ohne Ende. Das ändert sich, als sich der schöne Adrian verirrt und Mutter beschließt, ihn zu behalten. Sie betäubt den Schönen und lässt den Mann zum Song „Whatta Man“ von Salt ’N’ Pepa auf ihr Zimmer bringen.

Indes kündigt Netflix an, einen Film über die sensationsgierige Madame zu produzieren. Deshalb sind die Monster in heller Aufregung. Sie wollen in einer Talentshow zeigen, was sie können. Doch dies ist nicht Envies Plan. Sie braucht die Bewohner nur, um auf ihrer Party zu bedienen. Als der Netflix-Boss als Ehrengast eintrifft, schreitet Trompiere ein, stellt beide vor vollendete Tatsachen. Es wird gesungen, gerappt, fabelhaft getanzt und gedichtet. „Jetzt weiß ich, wie es ist, wenn Monster durch einen Kinosaal toben“, sagte ein Besucher später.

Wer glaubt, dass Skavski und seine Truppe hier aufhörten, der irrt. Denn zum Schluss wartet das Stück mit einem Twist auf. So war es kein Zufall, dass Trompiere im Hotel aufgetaucht ist. Als Ex von Madame und Mitarbeiterin bei Netflix produziert sie eine Enthüllungsgeschichte über die monsterverachtenden Zustände.

Am Ende des Stücks stand fest: Jeder kann alles, wenn man an ihn glaubt, niemand ist ein Monster. Diese Metaphorik ließ das Publikum kurz verstummen, bevor es mit stehenden Ovationen darauf antwortete.

Wir freuen uns auf die nächste Achterbahnfahrt der Schauspieltruppe rund um Jonathan Skavski. „Solch’ verrückte Ideen können nur von ihm kommen“, kommentierte Andrea Metzen, KBZO-Bereichsleiterin Ambulante Dienste, diesen vergnüglichen Abend.