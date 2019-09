Warum die einst bekannte Lyrikerin Maria Müller-Gögler immer mehr in Vergessenheit gerät

Der Schriftsteller Martin Walser hat sich für sie eingesetzt und war erstaunt von ihrem Talent. Hermann Hesse wählte ihr Gedicht „Die Geige“ für seine Anthologie „Geliebte Verse“ als eines der zehn schönsten. Und kein geringerer als Siegfried Unseld, der spätere Leiter des Suhrkamp Verlags, veröffentlichte 1947 als Gesellenstück ihren Lyrikband.

Die Schriftstellerin und Lyrikerin Maria Müller-Gögler war in Oberschwaben eine regionale Größe, die mitunter in Vergessenheit gerät. „Es ist also an der Zeit, den Weingartenern wieder einmal zu erzählen, was für eine große Autorin sie hatten“, sagt Oswald Burger, der seit 1991 das Literarische Forum Oberschwaben leitet und auf Einladung der Volkshochschule bald die Weingartener Schriftstellerin vorstellen wird.

An seine erste Begegnung mit „der Dichtere“, wie sie in der Welfenstadt hieß, erinnert sich Burger noch heute genau. „Das war 1982 in einem Gasthaus in Immenstaad“, sagt er. Dort habe Maria Müller-Gögler in der Reihe „Literatur am See“ eine ihrer Geschichten vorgelesen: „Der Leser“ erzählt davon, „dass sich vor Jahrzehnten ein Leser bei ihr gemeldet hatte, der von ihrem ersten Roman fasziniert war und sie fortan darauf reduzierte. Und das war ihr lästig“, fasst Burger zusammen. Müller-Gögler, die 1900 in Leutkirch geboren und ab 1905 in Weingarten aufgewachsen war, fand ihre Inspiration in der Natur und den Menschen in Oberschwaben. Ihre Geschichten sind immer auch die Geschichten einer Region, die ihr sehr am Herzen lag.

In historischen Romanen wie „Die Magd Juditha“, „Die Truchsessin“ oder „Beatrix von Schwaben“ erzählt sie anhand ungewöhnlich reflektierter Frauenfiguren von regionalen Ereignissen wie dem Bau des Weingartener Münsters oder dem Bauernkrieg. Wie ihre Romanheldinnen sei auch Müller-Gögler „eine moderne Frau“ gewesen, sagt Burger. Die Schriftstellerin hatte in München und Tübingen studiert, unterrichtete als Lehrerin, war Mutter zweier Kinder und schrieb nebenbei seit den 1920er-Jahren Romane, Erzählungen und Gedichte. „Sie muss eine starke Persönlichkeit gewesen sein“, sagt Literaturkenner Burger, der mit ihrem literarischen Werk wiederholt in Berührung kam.

Vielseitig ist, was Müller-Gögler geschrieben hat

„Für ihr Lebenswerk hat der Schriftsteller Martin Walser ein schönes Bild gefunden“, sagt Burger: Demnach sei Müller-Göglers literarisches Schaffen wie eine große Kirche: Die historischen Romane seien wie ein Kirchenschiff, eine Basis, über dem sich die Empore hebt – das seien die zeitgenössischen und modernen Romane. „Und wie über der Weingartener Basilika wölbt sich darüber eine Kuppel, die dem lyrischen Werk mit seinen eindrucksvollen Gedichten entspricht“, erklärt Burger. Vielseitig ist, was Müller-Gögler geschrieben hat.

Dazu zählen spannende politische Geschichten wie „Die Frau am Zaun“: Darin begegnet ein Stadtrat erneut einer Frau, die er einmal alkoholisiert angefahren hat. „Es ist eine verzwickte moralische Erzählung“, sagt Burger. Ihn als Lehrer habe besonders ihr provozierender Roman „Täubchen, ihr Täubchen…“ sehr bewegt. Er handelt von einem Lehrer, der eine erotische Beziehung zu seinen Schülerinnen aufbaut, und setzt sich auch kritisch mit dem Schulwesen in der Nachkriegszeit auseinander. „Es ist eine sehr spannende Geschichte“, so Burger. Und zugleich war die Veröffentlichung 1963 ein Skandal: Denn das Buch verärgerte in Oberschwaben alle Lehrer. So hatte etwa der damalige Oberbürgermeister verboten, dass „Täubchen, ihr Täubchen…“ in der Stadtbücherei Ravensburg ausgeliehen werden durfte.

So lesenswert ihre Veröffentlichungen auch sind – der große Durchbruch blieb der talentierten „Dichtere“ verwehrt. Und das, obwohl in den 1960er-, 70er- und 80er-Jahren sogar die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ihre Werke rezensierte und ihr Name gelegentlich durchaus im „großen Feuilleton“ fiel. „Maria Müller-Gögler hatte leider nicht das Glück, dass sie in einen der großen Verlage wechseln konnte, sondern musste bis in die 1960er-Jahre hinein zwischen verschiedenen kleinen Verlagen vagabundieren“, erklärt Burger. Er spricht von der „verschollenen Generation“ und vermutet, dass auch die unbeständige Zeit, in der Müller-Gögler wirkte, „ein bisschen ungünstig“ gewesen sei. Nichtsdestotrotz zählt sie noch heute zu den wichtigsten Autorinnen in Oberschwaben.

Zur Person

Geboren im Jahre 1900 in Leutkirch, wuchs Maria Gögler ab 1905 in Weingarten auf. Sie legte ihr Lehrerinnenexamen im klösterlichen Erziehungsinstitut in Ravensburg ab. Später studierte sie Germanistik, Philosophie und Pädagogik in München und Tübingen, heiratete ihren Kollegen Paul Müller und promovierte 1930. Ab 1938 unterrichtete sie zunächst in Ulm, und lebte mit ihrem Mann und den beiden Kindern von 1944 bis 1987 in Weingarten.

Im Jahr 1978 wurde sie mit dem Kunstpreis der Städte Ravensburg und Weingarten ausgezeichnet, zwei Jahre darauf erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Maria Müller-Gögler war 1967 an der Gründung des „Literarischen Forums Oberschwaben“ beteiligt. Mit Martin Walsers Unterstützung ist in den 1980er Jahren eine Gesamtausgabe ihrer Werke erschienen. Ihre Bücher sind heute nur noch antiquarisch erhältlich.