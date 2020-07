Wanderreiter sind im Fernsehen zu sehen

Annette Krause und das SWR-Fernsehen sind für ihre Sendung „Expedition in die Heimat – Mit wenig Geld um den Bodensee“ auch mit Reitern des Vereins „Wanderreiten in Oberschwaben bis zum Bodensee“ mit Sitz in Weingarten unterwegs. Der Beitrag wird am Freitag, 10. Juli, um 20.15 Uhr im SWR gesendet.

Die Moderatorin testet Freizeitangebote zu Wasser, zu Land und zu Pferd, teilt der Sender mit. Sie finde ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten, genieße die Bodenseelandschaft und treffe Einheimische. Ihr Wanderritt startet in Friedrichshafen beim Früchte- und Ferienhof Wieland, der zu den rund 40 Wanderreitstationen des Vereins gehört. Von dort aus gehe es zum Bauernpfad nach Kressbronn und an den Bodensee.