Walter Döring ist neuer Vorsitzender des Hochschulrats

Der Hochschulrat der Pädagogischen Hochschule Weingarten hat Walter Döring zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Das teilt die Pressestelle der Hochschule in einer Erklärung mit. Döring sei bereits seit 2015 Mitglied des Hochschulrats der PH Weingarten.

Der ehemalige Wirtschaftsminister und ehemalige stellvertretende Ministerpräsident Baden-Württembergs sei zudem als Aufsichts- und Beirat sowie Advisor für verschiedene Unternehmen tätig und gründete im Jahr 2012 die Akademie Deutscher Weltmarktführer (ADWM).

„Wir freuen uns, dass wir mit Walter Döring einen so gut vernetzten Wirtschaftsexperten an der Spitze unseres Hochschulrats haben“, erklärt die Rektorin Karin Schweizer. „Walter Döring kann der PH Weingarten aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung in Wirtschaft und Politik wichtige Impulse geben.“

Ex-Vorsitzenden gewürdigt

Schweizer dankte auch dem ehemaligen Hochschulratsvorsitzenden Hermann Reichold, der seit 2011 das Aufsichtsgremium geleitet hat, für sein großes Engagement und unermüdlichen Einsatz - auch in schwierigen Zeiten.

Der Hochschulrat ist das höchste Aufsichtsgremium einer Hochschule und vergleichbar mit dem Aufsichtsrat eines Wirtschaftsunternehmens. Der Hochschulrat der PH Weingarten setzt sich zusammen aus vier externen und drei internen Mitgliedern.

Gremium mit Verantwortung

Laut Landeshochschulgesetz (LHG) nehme das Gremium laut Pressemitteilung Verantwortung in strategischer Hinsicht wahr, entscheide über die Struktur- und Entwicklungsplanung und schlage Maßnahmen vor, die der Profilbildung und der Erhöhung der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit dienen. Darüber hinaus beaufsichtige er die Geschäftsführung des Rektorats. Bereits seit 1. Oktober 2015 engagiere sich Döring im Hochschulrat der PH, heißt es in der Mitteilung weiter.

Zusammen mit Cordula Löffler und Michael Henninger habe Döring das Forschungsprojekt „Bildungsabbruch“ ins Leben gerufen. Rund 50.000 Schulabbrecherinnen und –abbrecher verlassen Jahr für Jahr in Deutschland die Schulen ohne Abschluss.

„Das sind 50.000 Einzelschicksale“, sagt Döring. „Wenn es uns gelingt, hier eine bundesweit einmalige Studie in den nächsten zwei, drei Jahren abzuschließen und dann auch zur Grundlage von Ausbildung, Bildung, Weiterbildung und zur Verhinderung von Schulabbruch zu machen und wir nur die Hälfte von den 50.000 jedes Jahr in Ausbildung und Beruf bringen, wäre das schon ein Riesenerfolg“, so Döring weiter.

Digitalisierung ist Trumpf

Eine weitere wichtige gesellschaftliche Aufgabe der PH sieht Döring im Bereich Digitalisierung: „Ich glaube, dass die PH Weingarten eine ganz entscheidende Rolle einnehmen wird bei der Ausbildung von angehenden Lehrern im Bereich Digitalisierung.

Da geschieht schon eine ganze Menge.“ Er sei überzeugt, dass „das Thema Digitalisierung in der Lehrerbildung mit Sicherheit in den nächsten Jahren ein Schwerpunktthema sein“ wird.

3500 Studenten, 24 Studiengänge

An der Pädagogischen Hochschule Weingarten studieren etwa 3500 Studierende in 24 bildungswissenschaftlichen Bachelor- und Masterstudiengängen. Die Hochschule zeichnet sich darüber hinaus durch ihre interdisziplinär angelegten Forschungszentren für Elementar- und Primarbildung (ZEP), Sekundarbildung (ZESA), Bildungsinnovation und Professionalisierung (ZeBiP), Regionalität und Schulgeschichte (ZeReS) sowie für Mundart aus. Das 2018 im Rahmen der Initiative „Innovative Hochschule“ gegründete Institut für Bildungsconsulting (IfB) unterstützt den Wissenstransfer in die Zivilgesellschaft.