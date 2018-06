Die Bestürzung war groß unter Spaziergängern, Waldbesuchern und erst recht Kindergartengruppen, als der kleinen Holzfigur Waldi im Weingartener Wald der Kopf fehlte. Doch trotz Suchaktionen der „Waldi-Fans“ und Aufrufen über die Medien (die SZ berichtete) war Waldis Kopf nicht aufzufinden. Nun, ein gutes halbes Jahr nach dem Verschwinden, hat Waldi wieder einen Kopf.

Es ist zwar nicht das Original, aber es steckt mindestens so viel Herzblut im neuen Kopf wie im alten. Denn Waldis neuer Kopf ist unlängst vom Vogter Holzkünstler Sascha Teise extra vor Ort geschnitzt und feierlich von einer kleinen Gruppe Waldi-Fans eingeweiht worden.

„Noch viele Jahre soll er hier wachen mit seinem wieder neuen Lachen. Er soll jetzt wieder Freude schenken und dienen manchem auch zum Still-Gedenken an die Menschen, Bäume, manches Tier, die irgendwann mal nicht mehr hier“, reimte SPD-Gemeinderätin Doris Spieß in einem kleinen Richtspruch. „Wir heben das Glas – ein Becher hier nur. Und trinken auf Waldi – den Wald und die Natur!“

Zuvor hatte Teise Waldis Kopf aus einem 30 Kilogramm schweren Buchenstamm behände und geschickt mit einer kleinen Kettensäge geschnitzt und sich dabei stark an die ursprüngliche Vorlage gehalten, die als Bild an den nächstgelegenen Baum gepinnt war. „Er sieht ziemlich ähnlich aus wie auf dem Bild vorgegeben. Es war mein Ziel, den Kopf relativ originalgetreu darzustellen. Das ist mir einigermaßen gelungen“, sagte Teise, der sich freute, an der Aktion teilnehmen zu dürfen.

Künstler und Initiator finden sich

Über die Zeitung habe er von Waldi und dem fehlenden Kopf erfahren, und als er sich mit der SZ in Verbindung setzte, meldete sich auch schon Rudolf Bindig, der sich gemeinsam mit seiner Frau Doris Spieß für Waldi einsetzt und Teise im Internet gefunden hatte.

„Das war ganz lustig, quasi doppelt gemoppelt“, erinnerte sich Teise, der direkt begeistert von der Idee war, obwohl er den alten Waldi nicht gekannt hatte. „Ich habe gedacht: ,Cooler Artikel. Das ist genau mein Ding. Vielleicht freuen die sich, wenn ich das mache.’“

Und genau das war der Fall. Bindig und Teise sprachen sich ab und organisierten die „Wiedergeburt“. „Ich bin sehr zufrieden. Der neue Waldi strahlt wie der erste und er ist wirklich sehr gut gelungen“, sagte Bindig, der das Ganze im November vergangenen Jahres überhaupt ins Rollen gebraucht hatte. Oft waren er und seine Frau mit ihren Hunden im Wald spazieren gegangen und hatten sich an der kleinen Holzskulptur erfreut. „Wir haben den Waldi immer gerne gesehen und fast lieb gewonnen. Und plötzlich war der Kopf weg. Da haben wir gesagt: ,Da müssen wir was machen’“, erinnerte sich Bindig.

Gerade die kleinen Dinge

Dass er als ehemaliger Bundestagsabgeordneter und amtierender Kreisrat sich eigentlich mit vermeintlich bedeutenderen Dingen beschäftigt, spielt für Bindig keine Rolle. Natürlich sehe auch er Waldis Wiedergeburt mit einem Augenzwinkern, allerdings: „Natürlich gibt es wichtigere und große Themen. Aber gerade die kleinen sind es, die den Alltag ein bisschen süßer und lebenswerter machen, und deshalb habe ich mich da auch in dieser kleinen Sache engagiert.“ Daher hofft er auch, allen Spaziergängern und Waldbesuchern nun einen Gefallen getan zu haben: „Ich bin ganz gewiss, dass jeder, der hier vorbeikommt, hier stehen bleibt und den Waldi beguckt und seine Freude daran hat.“

Stahlstreben zu Absicherung

Und das im Optimalfall noch viele Jahre. Daher hat Teise auch schon gewisse Vorkehrungen getroffen. Damit Waldis Kopf nicht wieder verschwindet, hat er denselbigen am Baumstumpf mit Stahlstreben verbunden. „Das ist jetzt mit Stahl so fixiert, dass da hoffentlich niemand mehr versucht, den zu klauen oder sonst irgendwelche komischen Dinge damit macht“, sagte Teise. „Hoffen wir mal das Beste.“