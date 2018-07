Die Veranstaltung „Wa(h)r was?“ mit Mike Jörg am Sonntag, 30. Januar, im Kulturzentrum Linse ist bereits völlig ausverkauft. Das teilt Bernd Eiberger von der Linse mit. Die einzige Möglichkeit, diese Veranstaltung zu besuchen, besteht noch am Samstag, 29. Januar, um 20 Uhr in Leutkirch in der Malztenne der Brauerei Härle. Karten dafür können reserviert werden unter Telefon (07561) 98280.