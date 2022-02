Wahlkampftermin mit Clemens Moll

Der Kandidat für die OB-Wahl in Weingarten, Clemens Moll, wird am Mittwoch, 9. Februar, von 8 bis 12 Uhr laut Pressemitteilung mit einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt sein. Der Amtzeller Bürgermeister benötigt für seine Kandidatur insgesamt 50 Unterstützungsunterschriften von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger. Moll wird an der Ecke Kirchstraße/ Karlstraße anzutreffen sein. Am Informationsstand bestehe auch die Möglichkeit, mit Clemens Moll ins Gespräch zu kommen.