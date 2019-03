Wahlkampf: Alice Weidel kommt nach Weingarten

Alice Weidel, AfD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, kommt nach Weingarten. Sie wird im Zuge des Europawahlkampfes der AfD am 5. Mai im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten (Kuko) bei einer Veranstaltung auftreten.

Das hat der AfD-Kreisverband Bodensee auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ erklärt. Zu der Veranstaltung, die von den Kreisverbänden Bodensee und Ravensburg gemeinsam ausgerichtet wird, soll außerdem Rainer Rothfuß kommen. Der ehemalige Unionspolitiker war aus der CDU ausgetreten uns ist mittlerweile Mitglied der AfD.

Die Veranstaltung Anfang Mai reiht sich damit in eine ganze Reihe von AfD-Veranstaltungen im Kuko ein. Hintergrund dabei: Der Ravensburger Kreisverband hatte in der Vergangenheit Probleme, Räumlichkeiten für seine Treffen zu finden. Viele Gasthäuser in der Region wollten die Partei nicht mehr beherbergen. Doch während die Wirte in diesem Fall von ihrem Hausrecht Gebrauch machen können, ist die Stadt Weingarten verpflichtet, öffentliche Gebäude, wie das Kuko, an politische Parteien zu vermieten. Allerdings hat der Gemeinderat im Herbst 2017 extra einen Passus in die Mietbedingungen des Kukos einfügen lassen. Dieser verpflichtet den Mieter dazu, dass Veranstaltungen von politischen Parteien öffentlich stattfinden und auch für die Presse zugänglich sein müssen.

Für Weidel, die zum Kreisverband Bodensee gehört, ist es derweil ein weiterer Auftritt in Oberschwaben. Erst im Dezember vergangenen Jahres war sie zu einer Veranstaltung der AfD-Landtagsfraktion in die Ravensburger Oberschwabenhalle gekommen.