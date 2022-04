Wände beschmiert

Ein Mann, der am Donnerstag kurz vor 19 Uhr eine Wand im zweiten Obergeschoss eines Gebäudes der Hochschule Weingarten in der Doggenriedstraße bemalt hat, wurde von einem Mitarbeiter der Hochschule auf frischer Tat erwischt. Der 46-jährige Tatverdächtige versuchte daraufhin zu flüchten, konnte von dem Mitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei aber verfolgt werden. Auf ihn kommt nun nach Mitteilung der Polizei eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu. Der durch den Farbstift an der Wand entstandene Sachschaden fiel aber laut Polizei gering aus.