Wärmende Klänge im kalten Klosterhof

Von Schwäbische Zeitung

Weil ein Sattelzug am Montag in der Nähe von Beimerstetten umgekippt ist, musste die Straße vollgesperrt werden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Laut Mitteilung fuhr gegen 15 Uhr ein Sattelzug in der Bernstadter Straße von Beimerstetten in Richtung Bernstadt. Er war mit einem Überseecontainer beladen. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen und kippte auf die Seite.

Telefonleitung beschädigt Dabei wurde der Tank der Zugmaschine aufgerissen.